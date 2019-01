Isola del Liri – Atelier “Emozioni” ti aspetta il 14 ottobre per il Défilé sposi 2019

Atelier “Emozioni” a Sora ti aspetta per il Défilé Sposi Collezione 2019 che si terrà domenica 14 ottobre alle ore 17 presso “Emozioni dal Mondo” (ex Cartiere Meridionali) in via Borgonuovo, 44 a Isola del Liri.

Tutto pronto per l’attesissimo Défilé Sposi nel quale l’Atelier “Emozioni” presenterà le nuove collezioni sposi 2019. Come ogni anno, l’Atelier si rinnova con abiti eccezionali delle migliori marche sul mercato nazionale ed internazionale. Vieni a vedere l’eccellenza del made in Italy con gli abiti di Alessandra Rinaudo, le creazioni dello stilista che esalta la bellezza Alessandro Angelozzi, la sartorialità e l’eleganza di Luisa Sposa, l’eleganza istituzionale di Anna Tumas, le sete fluttuanti e il romanticismo puro di Angela Pascale, la collezione di Sofia che esalta la freschezza, l’arte nel creare abiti da sposa di Nicole, la seduzione femminile di Maison Signore Seduction. Nel Défilé potrai vedere anche i modelli provenienti dal resto del mondo come gli abiti pensati per tutte le personalità e realizzati dal marchio Pronovias, l’eleganza senza tempo di Rosa Clará, l’originalità assoluta di Tarik, gli abiti di tendenza di Madeline Gardner, la leggerezza delle forme in movimento di Victoria Jane. Ammira le combinazioni di pizzi retrò e i preziosi ricami di Ronald Joyce, la poesia in moda di Yolancris, l’artigianato greco di Zolotas, la ricercatezza e lo stile di Gemy Maalouf. Vieni a scoprire i bellissimi abiti della collezione Le Gemme realizzati nell’Atelier “Emozioni” e confezionati con tessuti e ricami di altissima qualità.

L’abito realizzato non nasce solo per essere indossato, ma per dar vita ad una meravigliosa magia. Atelier “Emozioni” realizza anche abiti su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Quarant’anni di storia della moda sposi e cerimonia con l’obiettivo principale di emozionare.

Hai già prenotato il tuo posto? Che cosa stai aspettando? Manca poco… #emozioni2019

Scrivici a info@emozionisrl.it oppure chiama il numero 0776. 813758.