Gallinaro – Musica e arte denunciano lo stato attuale delle cose, dalla politica al lavoro… grazie a GallinaRock!

Musica, arte e divertimento! Sono questi gli ingredienti del successo di GallinaRock, che stasera festeggia i suoi primi 10 anni di vita.

Giorgio Canali ha infiammato l’apertura, ma stasera, sabato 18 agosto, a concludere in grande stile la rassegna musicale, sarà Frankie Hi-Nrg con ‘O Zulù dei 99 Posse.

I fans più longevi attendono con ansia la performance di due personaggi che attraverso la musica hanno parlato di disagi, crisi economica e mafia. Temi sempre attuali che questa sera verranno riproposti in maniera più travolgente grazie ad uno dei brani più celebri di Frankie Hi-Nrg, ovvero “Fight da Faida”. Quando le parole in musica lanciano un segnale e lasciano una traccia, è inevitabile che il pubblico accolga la proposta. “Capita raramente per la crisi che vivono i concerti, e più in generale il mondo dello spettacolo, di parlare di successo annunciato – spiegano gli organizzatori -.

Per GallinaRock non è così e l’apertura del Festival è stata davvero un inizio col botto! Un festival che cresce di anno in anno confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate, in Ciociaria e non solo. Un contest che piace, capace di radunare a Gallinaro centinaia e centinaia di giovani da tutta Italia. Qui la musica e l’arte sono davvero di casa: già dal pomeriggio nel meraviglioso Parco San Leonardo, c’è chi suona, come pure chi dipinge, scolpisce, espone. La creatività in tutte le sue forme nella cornice artistica denominata “GallinArtRock”, con la direzione affidata a Fausta Dumano, stanno esponendo pittori, scultori, fotografi, performer: Eva Fardelli, Stella Munno, Annalisa Copiz, Desirè D’Angelo, Giusy Milone, Viola Roveda, Fatte da n’Cool, Anna Lisa Lucarini, Paolo Fiorini, Rocco Lancia, Paola Ottaviani, Paola Petricca.

Così giovedì si è assistito ad un pienone per la prima serata del Festival che festeggia quest’anno la decima edizione. E ad infiammare la platea c’ha pensato Giorgio Canali & Rossofuoco. Il cantautore e chitarrista tra le maggiori realtà del Rock italiano, ripercorrendo i propri successi, ha regalato emozioni fino a notte fonda. Prima di lui, ad aprire la serata i Wild Rabbit Project, che di fatto giocavano in casa, come pure i GeCo. Per il contest, invece, che staserà ci permetterà di conoscere i vincitori, si sono esibite le prime tre band in gara: Mario Colletti, Royal Kebab e The Rave. Stasera la festa continua, con i riflettori quasi esclusivamente puntati sulle band emergenti che lasceranno poi spazio a Quelli di Annares. A battersi a suon di rock dalla Sicilia i Bye Bye Japan, dalla Basilicata i Bytecore, dalla Puglia i Verbanima, i ciociari Shapeless in Venis, dalla Capitale Le Teorie di Copernico, sempre da Roma Il Matteo e I’m Bob. Da queste parti, per intenderci, sono passate un po’ tutte le migliori band dell’indie italiano. E moltissime prima del successo. Un palco che porta bene dunque, pensiamo ai KuTso o ai Marta sui Tubi – prima di Sanremo – o ancora nel 2013 Lo Stato Sociale che quest’anno ha spopolato con il tormentone “Una vita in vacanza”. Sabato 18 agosto il gran finale con Frankie Hi–Nrg Mc e ‘O Zulù 99 Minuti live. Frankie Hi-Nrg, al secolo Francesco Di Gesù, il padre del rap italiano insieme a Luca Persico, in arte ‘O Zulù, leader e front-man dei 99 Posse”. Quest’ultima serata verrà infine conclusa dall’ormai ben noto Dj Set, come Fabrizio Forletta, che farà ballare il pubblico fino a tarda notte. A presentare l’evento sarà l’affascinante Lucia Campoli.

Caterina Paglia