Frosinone – Unindustria, il settore carta asset portante per la provincia (video)

“Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia circolare” è il tema dell’iniziativa inserita nel calendario degli appuntamenti promossi da Unindustria nel Lazio in occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa che si sta svolgendo a livello nazionale dal 9 al 23 novembre.

L’economia circolare è il tema della giornata che si è tenuta ieri promossa da Unindustria Area Territoriale di Frosinone in collaborazione con la Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica e che ha visto coinvolte aziende della filiera della carta, dalla raccolta, selezione e commercializzazione del macero, fino alla produzione della carta. Un vero e proprio viaggio che ha toccato diverse realtà imprenditoriali di eccellenza del settore: dal Gruppo Sama di Castelliri, azienda alla seconda generazione che offre servizi specifici per quanto riguarda il settore recycling, passando per la Cartiera San Martino fondata dalla famiglia Cerrone intorno al 1890 a Broccostella. L’azienda opera nel settore cartario per la produzione di cartoni accoppiati di diversi spessori.

Il tour ha fatto quindi tappa presso l’azienda Francesco Pisani & Figli Spa di Arpino, produttrice di cartone ondulato e scatole, operante nel Centro-Sud Italia dal 1954, anche essa azienda alla seconda generazione. Il viaggio nel mondo delle aziende cartarie si è concluso nello splendido scenario del palazzo Viscogliosi di Isola Liri, dove si trova l’azienda Binet sul Liri, fondata nel 1987 e leader nazionale nella produzione di feltri umidi e tele essiccatrici.

A visitare queste splendide realtà della Valle del Liri un gruppo costituito da circa quaranta imprenditori guidati dal Presidente della Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria Carlo Montedoro che in merito a questa iniziativa dichiara: “Sono lieto che, come sezione Carta Stampa e Cartotecnica insieme ad Unindustria Frosinone, abbiamo portato il nostro contribuito nell’ambito della Settimana della cultura d’impresa. Il viaggio nelle aziende coinvolte nell’iniziativa ha mostrato chiaramente la valenza del patrimonio industriale nell’ambito del settore cartario della provincia di Frosinone e per questo voglio ringraziare ancora una volta le imprese che hanno aderito permettendoci così di conoscere delle vere e proprie eccellenze del settore”.