Frosinone – Sequestrate bottiglie e surgelati in un capannone (foto)

Sequestrate bottiglie e surgelati scaduti in un capannone, a Frosinone, dai carabinieri Nas e Finanza.

Nel corso di una operazione congiunta tra Carabinieri del comando provinciale, i Nas di Latina e gli uomini della Guardia di Finanza e che ha riguardato la salute pubblica, sono state sequestrate in un capannone in via delle Dogane, a Frosinone, circa 15.000 bottiglie di acqua minerale di varie marche che erano depositate all’esterno dell’edificio ed esposte al sole senza alcuna protezione.

Invece all’interno della struttura, tra l’altro priva dei requisiti igienico- strutturali, sono state trovate circa 40.000 bottiglie tra birra, bibite varie e succhi di frutta, di svariate marche, non più commercializzabili in quanto scadute, mentre in un vecchio congelatore sono state trovate circa 300 confezioni di prodotti surgelati tra crocchette, ali di pollo ed hamburger di varie marche, non conservate come previsto. Di particolare interesse è risultata la grande mole di rendicontazione extra-contabile e fiscale presente nel caotico locale adibito ad ufficio, acquisita dalla Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso. Le operazioni si sono concluse con il sequestro dell’acqua, delle bevande scadute e degli alimenti mal conservati e con il deferimento in stato di libertà per “cattivo stato di conservazione di bevande ed alimenti – mancanza di requisiti igienico/strutturali”, di un uomo di 32 anni di origini campane residente nel capoluogo ciociaro, legale rappresentante della società, già censito per reati di contraffazione e frodi contro l’industria nazionale ed introduzione nello stato di prodotti falsi.

Le forze dell’ordine hanno proceduto alla chiusura dell’attività. Nel corso dei controlli è stato anche trovato un operaio che lavorava non in regola con le norme riguardanti i contratti di occupazione.