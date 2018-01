Frosinone – Rotary Club: lezione sui bitcoin e monete virtuali (foto)

Martedì 16 Gennaio, presso l’Hotel Ristorante Bassetto, il Rotary Club Frosinone ha ospitato il professore Michele Modina dell’Università degli Studi del Molise.

Già titolare presso l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di Bergamo il professore collabora attualmente anche con l’Università LUISS G. Carli di Roma. È consulente di imprese, banche, enti privati e pubblici e membro del consiglio di amministrazione di RovigoBanca. Ha pubblicato articoli, saggi e lavori di ricerca di argomento economico e finanziario. Dal 2003 è socio del Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina – Distretto 2042.

Michele Modina ha intrattenuto i numerosi presenti sul tema “Bitcoin e monete virtuali“, avendo come moderatore il Professor Vincenzo Formisano.

“Il bitcoin – ha affermato il professore – è una moneta virtuale e digitale, scambiata via internet, direttamente fra due persone. Non è soggetta ad alcun controllo, come può essere una banca centrale. Il trasferimento è velocissimo: massimo sei minuti perché questi soldi passino da un punto all’altro del mondo. In pratica si tratta di un sistema bancario parallelo.

Ogni utente può crearsi un account e quindi costruirsi il suo “wallet”, un forziere super sicuro dove tenere il proprio denaro digitale. I sistemi di sicurezza informatica che sono stati costruiti per proteggere queste casseforti personali prevedono codici segreti lunghi fino a 100 caratteri alfanumerici. Praticamente, sono inviolabili. Anche in Italia, negli ultimi 3 anni sono nate aziende specializzate che forniscono questo genere di servizio che hanno predisposto addirittura dei bancomat, dove riconvertire il denaro virtuale in denaro reale.

È uno strumento di pagamento alternativo, – ha continuato il relatore – che permette di scambiare denaro, difficile da gestire perché estremamente instabile, per cui è necessario avvicinarsi ad esso con estrema cautela”.

“Ringrazio – ha concluso il Presidente del Rotary Club Frosinone Massimo Uccioli – il professor Modina per la brillante relazione: Egli è riuscito, con la sua abilità oratoria, a rendere simpaticamente fruibile per i non addetti ai lavori un argomento così tecnico. Anche nel mondo virtuale il Rotary fa la differenza”. (Fonte comunicato stampa)