Frosinone, qualità dell’aria: limitazione al traffico dei veicoli più inquinanti

Nel rispetto del “Piano di risanamento della qualità dell’aria” emanato dalla Regione Lazio, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha emesso apposita ordinanza che stabilisce, nell’ambito dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, limitazioni della circolazione agli autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché a ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione.

Ritenuta, da parte dell’amministrazione, la necessità di adottare le ulteriori misure contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica, è stato emesso, dunque, il provvedimento che prevede, a partire da gennaio 2019, misure di limitazione al traffico per i veicoli fino ad euro 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, fino al 31 marzo 2019. Il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) – Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); ) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo. Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazza Salvo D’Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo). La limitazione della circolazione, dunque, riguarda le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “euro 3”. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali, né interessano i veicoli elettrici e a propulsione ibrida.