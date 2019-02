Frosinone – Polizia perlustra parte bassa della città, 35enne del sorano nei guai

Un equipaggio della Squadra Volante della Questura sta perlustrando la parte bassa della città: ferma ed identifica un 35enne residente nel sorano. A suo carico il Foglio di Via Obbligatorio dal comune del capoluogo; denunciato.

In un caldo pomeriggio estivo, a vigilare sulla città “deserta” ci sono le pattuglie della Squadra Volante della Questura, impegnate costantemente in servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché della microcriminalità in genere. Un equipaggio sta perlustrando la zona di Corso Lazio – parte bassa della città – quando ferma ed identifica un 35enne residente nel sorano. Nei suoi confronti risulta in atto il Foglio di Via Obbligatorio dal comune del capoluogo. Per l’uomo scatta la denuncia di inottemperanza al provvedimento, emesso dal Questore di Frosinone nel novembre del 2016. (Foto di repertorio)