Frosinone – Polizia di Stato: Macarra è il nuovo dirigente della Stradale

Il dottor Stefano Macarra è il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone.

Passaggio di testimone alla dirigenza della Sezione Polizia Stradale di Frosinone: dopo il trasferimento del dr. Vincenzo Lombardo a Catanzaro nel capoluogo ciociaro arriva il dr. Stefano Macarra.

50 anni, coniugato e laureato in Giurisprudenza, è entrato giovanissimo nell’Amministrazione – marzo 1987 – come Agente Ausiliario di Leva.

Nel 1999 è vincitore del concorso interno per l’immissione nel ruolo dei Commissari.

Prima destinazione è il Compartimento Polizia Stradale Veneto, come funzionario addetto alla sede di Padova, per essere successivamente assegnato prima a Isernia, dove è in prima linea nelle operazioni di soccorso a San Giuliano di Puglia, e poi a Rieti.

Dal 2012 è a Roma con l’incarico di Responsabile del Coordinamento dei servizi operativi in ambito autostradale.