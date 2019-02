Frosinone – Piano rifiuti, incontro tra l’assessore Valeriani e l’Upi Lazio

Il direttivo dell’UPI Lazio ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore regionale Massimiliano Valeriani. Presente anche il Presidente della Provincia Antonio Pompeo, vicepresidente Upi Lazio. Ha spiegato Pompeo: <Ogni territorio deve essere autosufficiente. Roma non può far ricadere le sue mancanze sulle province>

Ci si è soffermati soprattutto sulla situazione di Roma. La Regione Lazio e le Province hanno convenuto sul fatto che la Capitale debba individuare al più presto le aree per lo smaltimento dei propri rifiuti senza far ricadere il peso sugli altri territori. L’incontro è stato aggiornato alle prossime settimane.

<Si è trattato di un primo incontro utile a stabilire alcuni paletti importanti – ha spiegato il Presidente Antonio Pompeo – in primo luogo è fondamentale che ogni territorio rispetti il principio dell’autosufficienza. In particolare Roma capitale deve dotarsi di propri impianti e non far ricadere il peso delle sue mancanze sulle altre province, come è accaduto fino ad ora>.

Ha concluso Pompeo: <In secondo luogo, occorre predisporre un piano dei rifiuti che ascolti le necessità e le esigenze dei territori. Infine, bisogna spingere in maniera importante per aumentare i livelli di raccolta differenziata, così da rendere non più necessarie ulteriori discariche o ampliamenti>. CAP