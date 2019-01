Frosinone – Inizio smontaggio ponte Bailey, orari mobilità alternativa 

L’obiettivo, infatti, è di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza provocati dalle operazioni di rimozione dell’infrastruttura, realizzata dall’amministrazione Ottaviani due anni fa, per collegare nuovamente la parte superiore e quella inferiore della città, separate a causa della frana del viadotto Biondi del 2013.

Lo smontaggio del ponte si è reso necessario in quanto la Regione Lazio non ha accolto la richiesta del Comune di differire a primavera, dopo la chiusura delle scuole, l’intervento finale per la realizzazione del ponte in cemento armato, la cui durata presunta è di circa 3-4 mesi. A questo punto, per ovviare alle difficoltà che l’intervento andrà a provocare in questo periodo, l’amministrazione ha organizzato un piano del traffico e di trasporto pubblico alternativo.

Orario navette: partenza capolinea ogni 10 minuti nelle fasce orarie mattutine e centrali; ogni 20 minuti nei restanti orari. Capolinea P.za S. D’Acquisto – Via Aldo Moro – P.le de Matthaeis – Tunnel – Via San Gerardo (fermata parcheggio) – P.za Risorgimento – Via Q. Sella – Via Minghetti – P.le V. Veneto – C.so della Repubblica – Via A. De Gasperi – Via Fosse Ardeatine – Via S. Gerardo – Tunnel – P.le de Matthaeis – Via Adige – P.za S. D’Acquisto. Orario: 07.20 – 07.30 – 07.40 – 07.50 – 08.00 – 08.10 – 08.20- 08.30 – 08.40 -12.50 -13.00 -13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -14.00 14.20 -14.40 -15.00 -15.20 -15.40 -16.00 -16.20 -16.40 -17.00.

Orario ascensore inclinato: partenza ogni 5 minuti nelle fasce orarie 07.30 – 08.30 – 12.45 -14.30; nelle altre fasce, seguiranno turni ordinari.