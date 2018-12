Frosinone – GdF: il comandante Buratti, in visita al comando provinciale

Gdf Frosinone: il comandante regionale lazio, gen. C.a. Bruno Buratti, in visita al comando provinciale della guardia di Finanza di Frosinone.

II Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, questa mattina si è recato in visita ispettiva presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone ove è stato accolto dal Colonnello Gallozzi. Nel corso della giornata, l’alto Ufficiale ha avuto un incontro istituzionale con il Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe De Falco e con il Prefetto di Frosinone Dott. Ignazio Portelli. L’Autorità, dopo aver ricevuto gli onori di rito all’ingresso della Caserma intitolata al “Capitano Manlio Zincone Medaglia d’oro al Valor Militare” è stato accompagnato dal Col. t. ISSMI Alessandro Gallozzi, presso il salone d’onore, dove ha rivolto un saluto a tutte le Fiamme Gialle ciociare, riunitesi per l’occasione.

Il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per l’attività operativa svolta nei diversi comparti investigativi, sottolineando come la Guardia di Finanza, oggi, rappresenti un punto di riferimento nel garantire e tutelare le libertà economiche e la sicurezza di tutti i cittadini. Di seguito il Generale Buratti ha assistito al briefing operativo avvenuto alla presenza di tutti i Comandanti di Reparto, nel quale gli Ufficiali si sono alternati per esporre a livello Provinciale le questioni di particolare rilievo relative al personale, alle attività operative e agli aspetti logistici.

Nel corso della mattinata, l’Autorità di Vertice ha poi avuto un incontro presso il Palazzo di Giustizia di Frosinone con il Procuratore Capo della Repubblica Dott. Giuseppe De Falco, al quale ha manifestato la propria soddisfazione per le numerose attività di polizia giudiziaria svolte sul territorio ed in particolare nel settore dei reati tributari. Successivamente il Generale Buratti si è recato al Palazzo di Governo di Frosinone in visita al Prefetto Dott. Ignazio Portelli al quale, nel formulargli gli auguri per il prestigioso incarico recentemente assunto, ha espresso ampia riconoscenza per l’efficace collaborazione con la Guardia di Finanza.

A conclusione della giornata, il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Gallozzi, ha voluto ringraziare il Generale Buratti per la visita e per la costante vicinanza con tutti i militari, già dimostrata nel corso di precedenti ispezioni eseguite ai Reparti dipendenti, non per ultimo quelli di Anagni ed Arce, segno di una costante presenza e contiguità al Comando Provinciale di Frosinone ed ai Reparti operativi dislocati sul territorio.