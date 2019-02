Frosinone – Furto di acqua luce e gas, carabinieri a caccia dei furbetti

Furto di acqua energia e gas metano, al via i controlli dei carabinieri del comando provinciale.

Nel corso delle ispezioni i militari, coordinati dal Comandante Provinciale Colonnello Fabio Cagnazzo, sarebbe emerso che une famiglie residenti a Frosinonee precisamente in corso Lazio usufruivano illecitamente di tali servizi.

I controlli, effettuati con la collaborazione tecnica di personale di ACEA, 2 RETE GAS ed ENEL, hanno fatto emergere diverse irregolarità soprattutto ai contatori del metano e dell’acqua. In alcuni casi non risultava essere stato fatto l’aggiornamento e la voltura, sicché l’utente finale si trovava a poter usufruire gratuitamente di energia a scapito della società di servizio, in un altro caso il contatore del metano è risultato essere completamente abusivo, non censito e dunque non a norma, perciò potenzialmente pericoloso per l’incolumità delle persone e, pertanto, è stato immediatamente disattivato e sequestrato. I responsabili degli illeciti, identificati negli occupanti delle unità abitative, tutte di edilizia popolare, sono stati denunciati in stato di libertà.