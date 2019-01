Frosinone – Festival dei Conservatori: gli eventi speciali di questa sera!

Questa sera, domenica 22 luglio, si chiuderà la seconda settimana di gara al Festival nazionale ed europeo dei Conservatori di musica – città di Frosinone, con gli eventi speciali organizzati dal conservatorio “Refice” e la partecipazione del liceo musicale dell’Iss “Bragaglia” di Frosinone.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Frosinone e dal Conservatorio “Refice”, con il supporto di Banca Popolare del Cassinate, Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, De Vizia, ElettroBlu e L’Auto, vedrà sul palco di piazzale Vittorio Veneto, dalle 21.15, l’esibizione al piano di Virgilio Volante, allievo del maestro Carlo Negroni, per “Classics in jazz”: da Mozart a Pixinguinha, passando per “Diapositive sussurrate”, Bach e Chick Corea. Saranno di scena poi Francesco Testa al sax alto e Francesco Spaziani al pianoforte per il liceo musicale, che si cimenteranno nella interpretazione di “Fantaisie Impromptu” (André Jolivet) e di “Aria” (Eugène Bozza). Previsto anche il set per basso elettrico solo di Claudio Campadello, docente del conservatorio “Rossini” di Pesaro, apprezzato musicista (tra le altre cose, è un collaboratore di lungo corso di Ennio Morricone) che ha sviluppato la tecnica del basso polifonico.

Sarà poi, di nuovo la volta del “Refice” con “Lirica sotto le stelle”: il programma spazierà dalle composizioni di Jacques Offenbach, Charles Gounod, Amilcare Ponchielli, passando per quelle di Gaetano Donizetti, Claude Debussy, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Sul palco, la classe della professoressa Monica Carletti (Lorella Fabrizi, Veronica Spinelli, Giada Sabellico, Cristian Iacobelli con l’accompagnatrice al piano, M° Alessia Capoccia). Non mancheranno, in scaletta, le arie più celebri e più intense della tradizione operistica.

Mary ha indicato, nella serata di sabato, la traccia numero 7 da indovinare nell’ambito del concorso a premi “RiscopriAmo il centro storico”: c’è tempo fino alle 19 di giovedì per individuarla. Info su https://www.comune.frosinone.it/pagina349_concorso-riscopriamo-il-centro-storico.html.

Il festival tornerà, per l’ultima settimana di gara, giovedì 26 luglio alle 21.15 in piazzale Vittorio Veneto, con tante sorprese, tanti ospiti e, domenica 29, con la proclamazione dei vincitori di questa sesta edizione.