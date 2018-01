Speciale Elezioni – Frosinone: ecco le liste per Camera e Senato

La sfida più affascinante è quella del collegio uninominale per la Camera dei deputati di Frosinone, che è tornato contendibile. Uno dei dati che viene fuori dalla presentazione delle liste per Camera e Senato, per cui la campanella è suonata ieri alle 20.

PARACADUTATI A DESTRA E SPAURACCHIO A 5 STELLE

Nel collegio della Camera dell’uninominale, dove i candidati si sfidano a suon di preferenze personali e basta un voto in più degli altri per essere eletti, la partita si è riaperta. Movimento 5 Stelle e Pd proveranno a sfruttare il caos scoppiato nel centrodestra. Dove i rappresentanti frusinati che hanno contribuito alla doppia vittoria di Ottaviani sono rimasti a bocca asciutta e si sono dovuti rassegnare a vedere il nome di un leghista della provincia di Latina, Francesco Zicchieri. Dovranno sostenere il candidato “paracadutato” nel collegio considerato un fortino del centrodestra. Ora con lo scontento esploso a Frosinone i giochi sono riaperti. Tanto che qualcuno, nel centrodestra frusinate, si lascia scappare una frase provocatoria: “Voto il 5 Stelle piuttosto”. E i pentastellati credono nel colpo gobbo e nel collegio uninominale piazzano il professore Raffaele Nalli, agronomo e consulenti di enti pubblici e Ministero. Punteranno sulla Valle del Sacco e le tematiche ambientali. Il Pd punta invece su Francesca Cerquozzi, giovane consigliera comunale di Veroli, con un curriculm in cui risalta il ruolo di consulente per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel collegio conteso scendono in campo anche Marco Maddalena di Ferentino (Liberi e Uguali) molto noto per le sue battaglie su ambiente e Aeroporto, l’ex candidato a sindaco di Frosinone Fernando Incitti (CasaPound) e Carla Corsetti (Potere al Popolo).

TUTTE LE SFIDE E LE LISTE DEL TERRITORIO

LISTE PROPORZIONALI (non c’è la preferenza personale, ma i candidati vengono eletti in base alla percentuale presa dal partito e alla posizione in lista):

SENATO

Collegio Lazio 03 (Frosinone, Latina, Fiumicino)

Pd: Monica Cirinnà, Claudio Moscardelli, Maria Spilabotte, Stefano Pedica

M5S: Elena Fattori, Emanuele Dessì, Marinella Pacifico e Gianluca Bono

Forza Italia: Claudio Fazzone, Maria Rosaria Rossi, Beppe Incocciati, Di Cosimo

Liberi e Uguali: Pietro Grasso, Loredana De Petris, Piero Martino e Anna Capogna

CasaPound: Marco Savastano, Linda Zaratti, Pietro Baris, Francesca Mafale

Fratelli d’Italia: Marco Marsilio, Isabella Rauti, Nicola Calandrini e Monica Picca

“Insieme 2018” (Socialisti, Verdi, Civici alleati con il Pd): Antonio Ciotoli, Francesca Forcina, Marco Papi, Antonella Liberatori

Potere al Popolo: Gualtiero Alunni, Alessandra Venditti, Ivan Visentini, Marina Navarra

Lega: Alberto Bagnai, Sonia Fregolent, William De Vecchis, Kristalia Rachele Papaevangeliu

CAMERA DEPUTATI:

Collegio Lazio 2-02 (Frosinone-Latina)

Pd: Claudio Mancini, Rosa Maria Di Giorgi, Francesco De Angelis e Civita Paparello;

M5S: Luca Frusone, Ilaria Fontana, Raffaele Trano ed Enrica Segneri

Liberi e Uguali: Alfredo D’Attorre, Daniela Mastracci, Gianmarco Capogna e Fabiana Fabrizi

Forza Italia: Sestino Giacomoni, Patrizia Marrocco, Alessandro Calvi, Barbara Pelegotti

Fratelli d’Italia: Francesco Lollobrigida, Maurizia Barboni, Roberto Toti e Rachele Mussolini

CasaPound: Davide Di Stefano, Carlotta Chiaraluce, Fernando Incitti, Alessandra D’Ottavi

Lega: Claudio Durigon, Francesca Gerardi, Fabio Forte e Federica Censi

“Insieme 2018” (Socialisti, Verdi, Civici alleati Pd): Vincenzo Iacovissi, Daniela Testa, Antonio Melis, Gina Narmucci

Potere al Popolo: Paolo Ceccano, Antonella Spagnoli, Michele Azzerri, Rosanna Cugurra

COLLEGI UNINOMINALI (sfida testa a testa con preferenze personali. Chi prende un voto in più vince)

SENATO

Massimo Ruspandini (Fratelli d’Italia); Maria Spilabotte (Pd); Giuseppe Marrocco (M5S); Sandra Penge (Liberi e Uguali); Guglielmo Maddè (Potere al popolo); Linda Zaratti (CasaPound)

CAMERA

Collegio Frosinone: Francesco Zicchieri (Lega), Raffaele Nalli (M5S), Francesca Cerquozzi (Pd), Marco Maddalena (Liberi e Uguali), Fernando Incitti (CasaPound) e Carla Corsetti (Potere al Popolo) Collegio Cassino: Mario Abbruzzese (Forza Italia), Ilaria Fontana (M5S), Gianrico Ranaldi (Psi), Sandra Penge (Liberi e Uguali) , Maurizio Russo (CasaPound), Vincenzo Durante (Potere al Popolo).

Ci sono poi i candidati provenienti dal territorio della provincia di Frosinone ma candidati in collegi fuori dalla Ciociaria. Si tratta di Francesco Scalia (Pd, collegio Viterbo per il Senato); Nazzareno Pilozzi (Pd, collegio Roma per la Camera); Aniello Prisco (M5S, collegio Viterbo per il Senato) e Gian Franco Schietroma (Psi, Insieme 2018. Collegio provincia di Roma per la Camera)

Alessandro Redirossi