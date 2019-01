Fiuggi – Venerdì l’incontro “Odi Et Amo: sessualità ed aggressività, basi dinamiche dell’esistenza umana”

Per il ciclo “La tua testa è piena di sale”, ideato dall’assessore alla Cultura e Centro Storico di Fiuggi, Marina Marilena Tucciarelli con il patrocinio del Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, venerdì 25 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune di Fiuggi, alle ore 18 si terrà la conferenza-dibattito “ODI ET AMO: Sessualità ed aggressività, basi dinamiche dell’esistenza umana” interverranno: Quirino Zangrilli, medico e psicoanalista con la Relazione “Psicodinamica dell’aggressività umana” e Gioia Marzi, psichiatra e micropsicoanalista, con la Relazione “Sesso punto zero” Presiederà Marina Marilena Tucciarelli, assessore comune di Fiuggi.

L’impianto grafico e tecnico della serata sarà curato da Luca Zangrilli, organizzazione a cura di Anca Flore.

QUIRINO ZANGRILLI medico con lode dal 1980, Porta a termine in Svizzera (Couvet) negli anni 1980-82 la sua formazione specialistica sotto la supervisione del Prof. Nicola Peluffo, docente di Psicologia Dinamica presso l’Università di Torino. Inizia l’attività clinica psicoterapeutica nel 1982. Svolge dal 1983 al 1987, attività di ricerca scientifica nei corsi di Psicologia sociale e Psicologia dinamica dell’Università di Torino. E’ autore di 63, tra libri e pubblicazioni, nel campo specifico della Psicopatologia, molte delle quali costituivano comunicazioni ufficiali a Congressi Internazionali. Nel 1993 pubblica presso l’Editore “Borla” di Roma il volume “La vita: involucro vuoto” che viene adottato presso la cattedra di Psicologia Dinamica del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Torino. Nel marzo 1994 gli viene conferito il “Premio Nazionale Ciociaria 1994 per la Medicina” per le ricerche svolte nel campo della Psicopatologia. E’ il Direttore editoriale di “Psicoanalisi e Scienza“, la rivista on line di psicoanalisi, in lingua italiana, meglio indicizzata nel mondo (Fonte: Alexa, Google, Virgilio, Arianna., etc.) Nel 2001 completa la sua formazione in Medicina Omeopatica. E’ membro della Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (SIOMI). Nel 2012 partecipa come Relatore alla Rassegna Scientifica di BergamoScienza. Nel 2013 espone i suoi studi sull’interazione materno-fetale nella Sessione Speciale dell’ XI Congresso Mondiale di Medicina Perinatale con la relazione “Intrauterine Imprinting” GIOIA MARZI: psichiatra e micropsicoanalista, dal 1980 lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale di Frosinone e, dal 2005, è responsabile del Servizio per i Disturbi Alimentari e Psicopatologia di Genere. Docente presso il corso di Psicologia e infermieristica in Salute Mentale – Modulo: Psichiatria – Università La Sapienza – Roma. Ha una vasta esperienza di psichiatria forense in materia di violenze e abusi sulle donne e sui minori. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, collabora con la rivista Scienza e Psicoanalisi curando la rubrica di psichiatria dal 1999. Esercita a Frosinone e a Roma dal 1985.

