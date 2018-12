Fiuggi – Vacanze di Natale sui Monti Ernici-Simbruini (video)

Un progetto di sviluppo turistico del Comprensorio proposto dalla XII Cominità Montana “Monti Ernici”.

Avviare un processo di valorizzazione in chiave turistica di un comprensorio strategico dell’alta Ciociaria. Questo è il progetto “Vacanze di Natale in Ciociaria” che ha preso vita ieri e oggi e che vede la collaborazione della XII Comunità Montana dei Monti Ernici con Ciociariaturismo e fortemente voluto dalla Regione Lazio.

L’iniziativa, che si basa su visite guidate ai Borghi e alle Città d’Arte della XII Comunità Montana, prevede la partenza da Fiuggi in pullman gratuito, visita alle località di grande interesse del circondario e degustazione di prodotti tipici della zona. Il tutto in collaborazione con gli Hotel della cittadina termale che possono proporre ai propri clienti questo servizio.

“Il nostro progetto promozionale – afferma il presidente della XII Comunità Montana, Achille Bellucci – si basa su tre azioni: pullman in partenza da Fiuggi, degustazione di prodotti e visite guidate nei centri degli Ernici. Tutto gratuito. Lo abbiamo pensato perché siamo profondamente convinti che quello che accade nei giorni di “Vacanze di Natale in Ciociaria” è il prototipo di quello che dovrebbe essere sempre. Pensiamo che Fiuggi debba assumere piena consapevolezza di trovarsi all’interno di un comprensorio assai ricco di proposte di ogni tipo: dalle città d’arte di importanza nazionale, ai monumenti ecclesiastici tra i più importanti del mondo, alle stazioni sciistiche ai borghi medievali, alle bellezze naturalistiche e che questa situazione, oltre ad essere un volano per tutto quel comprensorio possa essere un asso nella manica della stazione idropinica e del suo sistema ricettivo. Si tratta, in sostanza, di tutto un sistema che insieme costituisce un prodotto turistico di prima qualità e che come tale deve essere considerato, organizzato e promozionato. Anche per questo motivo abbiamo cercato, e per noi risulta preziosa, la collaborazione di tutti gli Enti e organizzazioni che afferiscono a questo territorio e nello specifico la Strada del vino Cesanese, il Parco dei Monti Simbruini e il Parco dei Monti Ausoni, la Provincia di Frosinone. Inoltre il nostro progetto è iniziato già alcuni mesi fa proprio con una campagna promozionale e la presentazione delle attività durante il periodo natalizio. Non guasta ricordare che il nostro territorio, questa volta con punto di riferimento a Veroli, è il protagonista di ben tre puntate della trasmissione televisiva “Ricette all’Italiana”, condotta da Davide Mengacci, che andrà in onda su Rete 4 proprio nei giorni del 29 e 31 dicembre prossimi e in quella di Capodanno, il primo gennaio”.

Guarda il nostro servizio video.