Fiuggi – Truffa online, la Polizia di Stato denuncia tre persone

Il Commissariato di Polizia di Stato di Fiuggi, a seguito di un’attività investigativa durata circa 3 mesi , ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un’intera famiglia, composta da marito (di anni 57), moglie (di anni 61) e figlia ( di anni 33) per il reato di truffa.

I denunciati sono accusati di aver messo in vendita su un sito di acquisti on-line una borsa del prestigioso marchio Louis Vuitton , del valore commerciale di euro 1.300, per la somma accattivante di euro 200. Nella rete dei truffatori sono cadute diverse persone residenti in varie regioni (Sardegna, Toscana, Molise e Sicilia) e le vittime sarebbero state tante di più, senza l’intervento della Polizia. La Poste Pay utilizzata per ricevere il denaro da parte degli ignari acquirenti, che non hanno mai ricevuto quanto ordinato, era intestata ad una persona diversa dagli indagati, al fine di evitare la loro identificazione. All’interno dei computers e degli smartphone sequestrati e sottoposti ad accertamenti tecnici, sono stati trovati numerosi indizi dell’attività illecita posta in essere dall’intera famiglia.

(Fonte: comunicato stampa)