Posta Fibreno – Corso di formazione micologica e biologica alla riserva Andar per funghi non è una semplice passeggiata, bensì una passione regolamentata. In tal senso, l’Associazione Sylvatica, in collaborazione con la Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno, ha...

Ceccano – Serata indimenticabile con Zia Caterina (foto) Teatro Antares sold out e tante emozioni con Zia Caterina, l’autista di un taxi molto speciale che accompagna gratuitamente i bambini malati di cancro. <Sono finita in Ciociaria perchè avevo conosciuto,...

#SOSTG24 Latina – Associazione Amici del Cane: “Aiutateci a salvarli” Otto cuccioli hanno perso la mamma, si cercano mamme balie o qualcuno che offra le sue cure e uno stallo per i piccolini. L’Associazione Amici del Cane di Latina torna...

Alvito – Pensavano fossero ladri… invece era un orso! Pensavano fossero ladri, invece era un orsacchiotto sceso in via Macciocchi, nella contrada Maiolfe. Giunto a Valle per una semplice passeggiata notturna e forse per procacciare della frutta, il plantigrado,...

Sora – Chiesa di San Francesco, mostra “Arte presepiale”, si offrono spazi espositivi Spazi disponibili per chi volesse esporre dal 5 DICEMBRE al 6 GENNAIO 2019. “Per onorare la memoria di colui che ideò il primo presepe vivente a GUBBIO, nel Natale de 1223,...

Anagni – Acque reflue in via Garibaldi, tanfo nauseabondo Via Garibaldi stamattina si è mostrata ai suoi residenti e passanti avvolta in un tanfo nauseabondo. La strada che passa per il centro storico immettendosi poi in porta San Francesco,...

Ferentino – Terremoto tra Lazio e Abruzzo, “oscilla” il sismografo in città La scossa sismica di magnitudo 3.1 avvertita stamane a Balsorano (Aq) in Abruzzo e a 5 chilometri da Sora (epicentro tra Lazio e Abruzzo), è stata rilevata anche dalla stazione sismografica e meteorologica di...

Atina – Bolletta salata dell’acqua per una perdita occulta, Codici vince la causa Di fronte ad una bolletta dell’acqua assolutamente spropositata, pari ad oltre mille euro, Codici interviene al fianco di un utente di Atina per dimostrare l’esistenza di una perdita occulta. L’episodio...

ULTIM’ORA Sora – Incidente in via Barca San Domenico Un incidente, pochi minuti fa, si è verificato su via Barca San Domenico a Sora. Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, sono entrate in collisione. Pare, fortunatamente, senza...