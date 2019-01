Ferentino – Il sindaco Pompeo bacchetta “La vita in diretta Estate” e… chiede sostegno

Il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo si è sentito offeso dalla trasmissione televisiva “La vita in diretta Estate”, che ha parlato, con ampio servizio in diretta su Rai1, dei pessimi discendenti fognari e dei balconcini che da molti anni deturpano le mura ciclopiche, nel tratto da Porta Sant’Agata a Porta Sanguinaria. Un problema eterno che andrebbe, in ogni caso, risolto per sempre per l’immagine della città d’arte.

Tra le altre cose ha ribadito Antonio Pompeo: “Ai conduttori della trasmissione “La vita in diretta Estate”, agli ospiti in studio che hanno manifestato sarcasmo e sgomento rispetto al servizio confezionato ad arte sulle mura ciclopiche di Ferentino, chiedo, se lo sdegno espresso davanti alle telecamere è reale, di sostenerci rispetto alle richieste nei confronti degli Enti che hanno competenze e risorse per aiutarci ad intervenire. Come Amministrazione comunale conosciamo bene il problema, che non nasce di certo oggi, e abbiamo pronto un progetto di oltre 4 milioni di euro, prima finanziato dalla Regione Lazio con la giunta Marrazzo e poi definanziato dalla Polverini. Così il ringraziamento per avere acceso i riflettori su tale situazione si trasformerebbe in un vero e proprio plauso, tenendo conto che certe criticità non stanno solo a Ferentino. Vi invito inoltre a venire di nuovo a Ferentino per documentare anche gli altri aspetti che la città offre e che sono largamente maggioritari: le tante bellezze storico-artistiche, il patrimonio culturale, le opere presenti, il decoro e la riqualificazione urbana”. “Non ci sto – ha concluso Pompeo – a far passare il messaggio di ieri (giovedì, ndr), che tra l’altro offende la nostra città, i suoi abitanti, un intero territorio e non tiene in nessun conto gli sforzi della nostra amministrazione, che quotidianamente lavora per la propria comunità”.

Red Fer