Elezioni 2018 – Grande vittoria per Buschini e Battisti a Veroli

C’è poco da fare: a Veroli ha lavorato bene chi della corrente Pd portava Buschini e Battisti.

Appoggiati da Danilo Campanari e co., Mauro Buschini e Sara Battisti hanno riportato un ottimo risultato. Lo stesso consigliere comunale Egidio Lombardi ha dichiarato: <Siamo contenti di aver contribuito fattivamente al risultato del presidente Nicola Zingaretti, in particolare di Mauro Buschini e di Sara Battisti, entrambi nel consiglio regionale del Lazio. Sostegno concreto da parte mia, dei consiglieri Campanari, Parente e Cerquozzi, dell’ex sindaco D’Onorio, del dirigente provinciale PD Fascina e di alcuni membri dell’attuale amministrazione. Buschini e Battisti, consiglieri validi e competenti, saranno i nostri referenti in Regione. Con loro potremo migliorare le condizioni della nostra città e dedicare attenzione ai problemi socio-sanitari che vive il nostro paese>. Niente da fare per la corrente di Scalia appoggiata dal sindaco Cretaro e da qualche altro consigliere di maggioranza. La città di Veroli si prepara alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. Il Pd già diviso in queste ultime elezioni riuscirà a mantenere almeno un’apparente coesione nella scelta della squadra e del candidato sindaco? Divergenze che potrebbero far guadagnare punti al centrodestra che si sta riorganizzando con Fini (An-FdI), Baglione (Gioventù Nazionale) e Natalia (Destra sociale). Almeno loro potranno contare sull’amico e senatore Massimo Ruspandini.

