Collepardo – Rave party non autorizzato, tre nei guai

Foglio di via obbligatorio per tre giovani.

Ieri, i militari della competente Stazione di Vico nel Lazio, in relazione allo svolgimento di un rave party non autorizzato svoltosi nel comune di Collepardo nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2018, proponevano la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in quel comune per anni tre, per tre persone. Si tratta di una 24enne, un 21enne ed un 20enne organizzatori dell’evento, residenti nella provincia di Roma, già censiti per reati inerenti gli stupefacenti ed il patrimonio.