Ceccano – La mostra “Emozioni” dal 29 dicembre nel Castello dei Conti

“Emozioni”, questo sarà il nome della mostra di ambientazioni che si svolgerà il prossimo 29 dicembre al Castello di Ceccano. Figlia di una prima mostra avvenuta proprio in terre ciociare nel lontano 2001, che riportava il nome completo di “Sogni, ambientazioni, emozioni” è il frutto dell’ artista Maria Del Gesso, che per hobby ha dato sfogo alla sua creatività attraverso la realizzazione di queste strutture.

Come lei stessa ha descritto in alcune sue interviste, molti sono “sogni” avvenuti durante il dormiveglia, e che con la sua poca precisione da autodidatta trasmettono essenzialmente “atmosfere”, create in un primo momento con materiali di fortuna, come puntine da disegno e cartoncini, poi affinate con la tecnica e completate con materiali e dettagli sempre più accurati e ricercati.

Non si tratta quindi di un mero modellino, una riproduzione, bensì un cammino tra profumi, colori, culture di altri luoghi, scaturiti dalla cultura personale e dall’esperienza dei suoi viaggi in giro per il mondo. La ricchezza dei dettagli e dei contenuti vengono accompagnati da brevi descrizioni di ogni creazione. È come leggere un libro, e averne davanti agli occhi l’ambientazione. Ci si possono leggere anche storie: una donna che attende l’amica nel camerino, ospiti del locale che si intrattengono con un bel libro mentre altri sono intenti nel sorseggiare un tè. E noi ,nel frattempo, come giganti osservatori ci ritroviamo visitatori di quel luogo. Il leit motiv di ogni ambiente resta sicuramente il “calore”. La mostra, nasce dall’ incontro di due associazioni locali la “Cultores Artium” e la “Echo Management” Quest’ultima vanta da anni ormai la collaborazione dell’artista Maria Del Gesso, in veste di attrice ed insegnante di recitazione.

Non sarà dunque una classica mostra, ma l’ esposizione di una gentile signora con un innato amore per l’arte, con la passione del voler trasmettere le emozioni che l’arte ci può regalare.

Sarà un’ occasione unica quella che ha accolto l’amministrazione di Ceccano durante questo periodo di feste . La mostra , infatti, si terrà un unico pomeriggio , domenica 29 dicembre dalle ore 16 alle ore 20 presso lo splendido scenario del Castello dei Conti di Ceccano.