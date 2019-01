Ceccano – Il Liceo passa ai chromebooks, nuovi computer a scuola

Grande passo in avanti del Liceo nell’uso dei computer: niente più windows, niente più licenze, niente più antivirus, pennette, infettate, aggiornamenti infiniti. In questi giorni vengono installati nelle classi 24 nuovi chromebooks Acer 13″ con schermo attivo (touchscreen), innovativi computer che utilizzano in gran parte programmi non residenti, attraverso applicazioni basate su internet che non richiedono faticose installazioni e soprattutto continui aggiornamenti.

Si accendono e si spengono in 7 secondi ed hanno batterie che consentono autonomia d’uso fino a 14 ore, in grado dunque di coprire agevolmente l’intero arco della vita scolastica giornaliera. L

‘innovazione è stata possibile grazie ai fondi della Comunità Europea, tramite i piani operativi nazionali (PON) per cui il Liceo ha vinto un bando per circa 20 mila euro. I chromebooks sono ancora poco diffusi in Italia ma costituiscono oltre il 60 % dei computer dedicati alla didattica ad esempio negli Stati Uniti. Infatti si tratta di macchine che possono essere fortemente personalizzate tanto da poter elaborare un profilo diverso per ogni utilizzatore, consentendo così al Liceo un maggiore controllo sull’utilizzazione dei computer.

Oltre ai 24 nuovi computer in via di installazione nelle classi, a cura del gruppo dei Teacher’s aid, sarà allestito un terzo laboratorio multimediale nell’aula magna e sostituite tutte le macchine obsolete del laboratorio di informatica. Proprio ieri il Liceo ha ricevuto notizia di un ulteriore contributo di 24 mila euro per la realizzazione di spazi digitali all’interno dell’istituto. Sono stati finanziati 1100 progetti in tutta Italia e quello del Liceo si è classificato al posto 234 della graduatoria nazionale, primo tra i Licei del Lazio meridionale. Grazie a tutte queste attività il Liceo ha ricevuto l’attestazione di Scuola 4.0 della Fondazione Didasca.