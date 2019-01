Castelnuovo a Volturno – Muore 36enne di Picinisco durante un’escursione

Tragica escursione oggi per un 36enne di Picinisco, oggi a Castelnuovo a Volturno, frazione di Rocchetta a Volturno. Si tratta di Massimo Capocci.

L’uomo è caduto e ha battuto la testa mentre stava salendo verso la Croce di Monte Marrone durante un’escursione in compagnia di amici sulla catena delle Mainarde. Sono stati proprio i suoi compagni di viaggio ad allertare il 118. La zona – come riporta il quotidiano online Il Giornale del Molise – si trova a circa 1800 metri di quota, ha impedito alle ambulanze di raggiungere il luogo dell’incidente. Si è così reso necessario l’invio di un eliambulanza del 118, partita da Pescara. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Forestale di Pizzone con i colleghi della Stazione di Colli a Volturno, gli uomini del Soccorso Alpino e alcuni volontari. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Massimo Capocci, in attesa dell’elisoccorso, era stato sottoposto a un massaggio cardiaco dal personale medico intervenuto sul posto. Ogni tentativo di strapparlo alla morte è risultato purtroppo vano. Non è escluso che il giovane sia caduto a terra a causa di un malore. L’escursionista è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato presso il campo sportivo di Scapoli. Da lì a bordo di un’ambulanza è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Rocchetta a Volturno a disposizione del magistrato di turno per i conseguenti accertamenti. Le indagini – sempre come riporta il quotidiano online molisano – sono condotte dai militari della Stazione di Colli a Volturno che dovranno accertare le effettive cause del decesso.

