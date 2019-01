Castelliri – Memorial Luigi Quadrini, 15esima edizione

Sabato 28 luglio 2018 alle 20,00 a Castelliri in piazza Marconi, la palestra pugilistica A.S.D. Boxe Luigi Quadrini guidata dal Maestro Raimondo Scala con il sostegno dell’Unione Pugilistica Provincia di Frosinone con il patrocinio del Comune di Castelliri e grazie alla disponibilità di Flavio figlio del compianto Luigi, organizza il 15° “Memorial Luigi Quadrini” che da il nome alla palestra di via Aia Morino.

Luigi Quadrini è nato a Castelliri nel lontano 1907 ed è stato campione d’Italia a solo 20 anni ed è stato il quarto pugile italiano a conquistare il titolo Europeo ed il primo ad averlo fatto in terra straniera. La palestra pugilistica tiene molto al suo ricordo e anche quest’anno la scuola ha allestito un programma di tutto rispetto. Ci saranno ospiti d’onore di grande spessore… Il presentatore Valerio Lamanna voce internazionale del ring, ed il pluricampione di pugilato Emanuele “Sioux” Blandamura. Il programma prevede 10 incontri tra i migliori dilettanti del Lazio, e le esibizioni dei giovani “cangurini” dell’Unione Pugilistica Provincia di Frosinone. Un grazie viene rivolto da tutto lo staff agli sponsor che grazie al loro impegno danno la possibilità di far vivere la “Noble Art” ed all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco dottor Francesco Quadrini. Le operazioni di peso si svolgeranno presso il Bar in piazza via Cavour 5 Castelliri. Non resta che aspettare la serata del’ 28 luglio per godersi una serata di Boxe con tantissimi appassionati ed ospiti illustri che insieme agli atleti scavalcheranno le quattro corde per rendere omaggio ed onorare la memoria al grande Luigi Quadrini. (fonte comunicato stampa)