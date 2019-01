Cassino – Unicas a Maker Faire 2018

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale sarà presente alla Maker Faire, fiera dedicata all’innovazione tecnologica, che mira a rendere accessibili al grande pubblico le scoperte, le innovazioni ed i progetti più recenti, mescolando scienza, tecnologia, business e spettacolarizzazione.

Ideata negli Stati Uniti nel 2006, è giunta in Italia nella versione europea alla sua quarta edizione, facendo seguito ad uno straordinario successo di pubblico, offrendo allo stesso tempo la possibilità agli espositori ed ai partecipanti di scambiarsi esperienze ed idee. La Fiera, che si tiene dal 12 al 14 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma, è aperta ad ogni genere di pubblico, prevedendo venerdì mattina anche una sessione speciale riservata alle scuole.

L’Università di Cassino coglie quest’occasione presentandosi con uno stand dedicato alla ricerca nella sensoristica in diversi campi applicativi. In particolare, i progetti SatGuardian, SENSIPLUS® e RadioPast dimostreranno come sensori remoti (per esempio i satelliti, gli aeromobili ed i droni) e di prossimità (ad esempio reti di sensori Internet of Things ed i sensori per la geofisica) possano fornire, una volta integrati, un supporto per la gestione dei servizi, per la sicurezza, per le amministrazioni locali e le ricerche archeologiche. Uno degli aspetti più innovativi di questi progetti è che fanno leva sull’Intelligenza Artificiale (AI) per mettere a frutto delle tecniche di data mining, cioè dei processi guidati di selezione delle informazioni che hanno raggiunto ormai dei livelli di volume (stimato nell’ordine di 2.5 miliardi di miliardi di byte/giorno), che rendono complessa non solo la loro gestione ma sopratt utto l’estrapolazione delle informazioni davvero utili agli utenti finali.

A testimoniare come all’interno dell’Ateneo si persegua fortemente l’integrazione tra ricerca, trasferimento tecnologico, formazione, valorizzazione delle carriere individuali, avviamento al mondo del lavoro e dell’imprenditoria, saranno rappresenti allo stand anche l’Ufficio Progetti competitivi ed Auditing, il CUORI – Centro Universitario per l’Orientamento e l’Ufficio Job Placement e creazione d’impresa.