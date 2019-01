Cassino – Studente dell’Università di Cassino in FCA per “I AM FCA”

Ieri 16 aprile, momento di incontro tra relazioni e confronto in occasione dell’inizio dello stage dello studente in Economia dell’Ateneo cassinate Daniele Tribuzio, vincitore della II edizione di I AM FCA per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Lo scorso 9 aprile Daniele Tribuzio ha iniziato lo stage nello stabilimento FCA sito a Piedimonte San Germano, dove si producono le vetture del famoso marchio italiano. La delegazione universitaria Unicas, di cui facevano parte il Rettore Giovanni Betta, il Coordinatore del Corso di Studi in Economia Aziendale Carmelo Intrisano ed il supervisore Unicas – I AM FCA Alessandro De Rosa, è stata accolta dalla Direzione dello stabilimento ed ospitata nella sala Giulia, dove si è sviluppato un proficuo confronto con il Direttore Giuseppe Figliuolo, il Responsabile delle Risorse Umane Carmine D’Agresti, i vertici dello stabilimento e il tutor aziendale Giovanni Ottomano, che seguirà lo studente Daniele Tribuzio.

Lo studente, che vivrà un’esperienza di 6 mesi presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano per un’opportunità sul campo a 360 gradi, ha già indossato la divisa che contraddistingue gli addetti dello stabilimento Cassino Plant FCA.

Intanto fervono i lavori, da parte dell’Innovation Board FCA, per la selezione degli studenti che hanno partecipato al contest “Millennials and cars: The future of the car and the car of the future”, III edizione dell’entusiasmante iniziativa voluta dall’azienda. Ricordiamo che le idee saranno valutate in base alla loro originalità, fattibilità e sostenibilità. L’Università del nostro territorio è presente dalla I edizione con l’Università Campana che, allora, si chiamava Seconda Università di Napoli – SUN ora Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il Premio I AM FCA (Innovation Award for Millennials Fiat Chrysler Automobiles ), terza edizione, che vede coinvolti sei Atenei del centro-sud d’Italia:

• Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro

• Università degli Studi della Basilicata

• Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

• Università degli Studi del Molise

verrà consegnato a 12 studenti, due per ogni Ateneo.

I primi 6 classificati effettueranno uno stage di 6 mesi mentre gli altri sei studenti, come secondi classificati, riceveranno un premio a discrezione di FCA. Il tutto durante una cerimonia ufficiale prevista per il prossimo mese di maggio. (fonte comunicato stampa)