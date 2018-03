Cassino – Opportunità di lavoro con Etjca al Career Day di Ateneo

ETJCA – Agenzia per il lavoro sarà presente al Career Day di Ateneo, UniCas2018 organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale presso il Campus Universitario Folcara di Cassino in via S. Angelo.

L’evento, giunto ormai alla ottava edizione, nasce dalla necessità di favorire l’incontro tra le aziende, gli studenti universitari e i neo laureati che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro.

Una giornata dedicata all’orientamento, ai colloqui, a workshop e a incontri tematici per supportare i più giovani nel difficile compito della ricerca del primo impiego, un’occasione da non perdere per entrare in contatto con esperti del settore e con validi e potenziali candidati.

Per l’edizione 2018 sono oltre 100 le aziende e gli enti che prenderanno parte alla giornata per offrire stage curricolari o impieghi a lungo termine.

In particolare, le figure ricercate da ETJCA nella zona di Cassino riguardano principalmente l’ambito ingegneristico ed economico – gestionale, ma non mancano le opportunità di impiego anche per programmatori, progettisti meccanici ed esperti contabili.

Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA si mette a disposizione delle persone in cerca di occupazione offrendo opportunità in molteplici settori professionali, attraverso l’assunzione in somministrazione o direttamente in azienda, l’attivazione di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e politiche attive del lavoro per l’inserimento e il reinserimento lavorativo.

“Amiamo prendere parte a questo tipo di iniziative che per noi rappresentano l’occasione per conoscere di persona giovani di talento e con tanta voglia di fare e di mettersi in gioco – ha dichiarato Stefano Tutino Regional Manager di ETJCA -. Scegliere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro non solo favorisce l’inserimento di chi cerca occupazione in aziende di altissimo profilo, ma è di fatto una tutela ulteriore per il lavoratore che può usufruire di corsi di formazione dedicati, job orienting e di iniziative di politiche attive del lavoro”.