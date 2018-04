Cassino – Liceo Scientifico “Pellecchia”, stage linguistico di Alternanza ScuolaLavoro a Malta

Gli studenti del Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” di Cassino alla volta di Malta. Gli alunni attraverso uno stage linguistico di Alternanza Scuola Lavoro hanno potuto avere una nuova esperienza ricca di emozioni sia a livello culturale che linguistico.

Culturalmente i ragazzi hanno visitato la Valletta, considerata la capitale della cultura Europea, Mdina, l’antica capitale di Malta, la “Città vecchia” o la “Città Silenziosa” che conserva ancora un aspetto monumentale, Rabat con il suo splendido museo archeologico. A livello linguistico, invece con un corso intensivo di English Lessons-Focus on Conversation Skills, in linea con le Direttive del “Common European Framework”. Inoltre hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro in un ambiente completamente “English Speaking”, visitando tre città industrializzate, ed anche Limenstone Heritage&Manufacturing Industry, entrando quindi in contatto con persone provenienti da ambienti e nazioni diverse migliorando la propria conoscenza dell’inglese. Questa splendida esperienza ha permesso agli studenti di ampliare le loro capacità di interazione in ambienti simulati, approfondendo in aula delle competenze- chiave per l’apprendimento in ambiti e contesti lavorativi, acquisendo terminologie tecniche specialistiche relative al settore scelto, accrescendo quindi le loro capacità di self-confidence.

Francesca Messina