Cassino – Liceo “Pellecchia”, oggi la consegna dei diplomi Cambridge

(di Francesca Messina) Si terrà questa mattina, 27 settembre, alle ore 10 nell’aula conferenze del Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” la cerimonia di consegna dei diplomi Cambridge First e Advanced. Il preside Salvatore Salzillo e i direttori della British Academy di Cassino e Sora, Marcello e Franco Silvestro, consegneranno agli alunni i diplomi Cambridge First e Advanced.

Quest’anno sono stati organizzati dodici corsi, tre per la preparazione all’esame KET (livello A 2), cinque per la preparazione all’esame PET (livello B1), tre corsi per il FIRST (livello B2 ) e un corso per l’Advanced (livello C1). Gli studenti coinvolti sono stati più di 250. Gli insegnanti dei corsi sono: Maria Christina Lanni, Antonio Paolozzi, Carol Russo, Antonietta Fella, Marcello Silvestro, Carla Valente. I diplomi KET e PET sono già stati consegnati a maggio. Il professore Franco Silvestro ha affermato che anche quest’anno il Liceo Scientifico “Pellecchia” è il primo in provincia di Frosinone per il numero di partecipanti e per gli ottimi risultati conseguiti, il sesto nel Lazio (i primi cinque sono licei di Roma, privati e statali). La docente Elsa Masia, insegnante di inglese presso il “Pellecchia” è l’organizzatrice dei corsi Cambridge.