Cassino – Liceo “Pellecchia”. Giovedì 13 settembre suonerà la prima campanella!

(di Francesca Messina) Al Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” di Cassino, la campanella del primo giorno di scuola, suonerà giovedi 13 settembre. Tre giorni prima, secondo il calendario regionale previsto per lunedì 17 settembre. Il “Pellecchia” inizierà l’anno scolastico 2018-2019 con un totale di 1100 studenti.

Gli iscritti al primo anno saranno 270 alunni e si è avuto anche un incremento di due classi (da 41 a 43). Gli indirizzi saranno tre, il liceo scientifico sportivo, opzioni scienze applicate, e il tradizionale indirizzo. “E’ davvero una grande soddisfazione per noi – ha detto il preside del Liceo Scientifico “G. Pellecchia” – in quanto abbiamo avuto un numero elevato di nuovi iscritti. Quindi sarà un anno molto impegnativo. Si riconfermano invariati l’indirizzo tradizionale di Ordinamento e quello di Scienze Applicate, con due ore di Informatica e il potenziamento delle Scienze al posto del Latino. Mentre il nostro Istituto, accreditato come Cambridge International School, ha attivato un Liceo Scientifico tradizionale – Internazionale che prevede moduli di insegnamento in lingua inglese di alcune discipline curricolari, ore aggiuntive di lingua inglese e moduli di Diritto Internazionale. Per rispondere, inoltre, in modo sempre più mirato alle esigenze formative della sua utenza, il Liceo Scientifico “G.Pellecchia” ha istituito l’innovativo percorso di studi del Liceo Scientifico tradizionale – Biomedico. La proposta si avvale della collaborazione dell’Osservatorio sull’Educazione alla Salute del Laboratorio di Igiene del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il nuovo percorso si caratterizza per il potenziamento delle discipline inerenti lo studio dell’essere umano in tutti i suoi aspetti (anatomico, fisiologico, patologico, preventivo), finalizzato allo sviluppo di conoscenze ed abilità necessarie ad affrontare in modo proficuo i test di accesso alle facoltà medico-sanitarie. La novità – ha precisato il dirigente scolastico Salzillo – per l’anno scolastico 2018/2019 sarà rappresentata indubbiamente dal Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo”.