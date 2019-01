Anagni – Il consigliere Ferretti sulle dimissioni dell’assessore Pace Il consigliere di minoranza Gianluigi Ferretti applaude la scelta dell’assessore Pace di rimettere le deleghe. Ecco la nota stampa:”La scelta di Simone di rimettere le deleghe di assessore nelle mani...

ULTIM’ORA Broccostella – Grave incidente sulla superstrada Incidente sulla superstrada a Broccostella, tre auto coinvolte. Un’Audi, una Peugeot e una Fiat Punto sono entrate in collisione per cause al vaglio della polizia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti...

Sora – Trasparenza amministrativa, provvedimento dell’ANAC rivolto al Comune In questi giorni l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comunicato al M5S Sora di aver emanato una Delibera nei confronti del Comune di Sora, con la quale: <<(…) ORDINA al Comune...

Cassino – Indagine sul Cosilam, Francesco De Angelis ascoltato in Procura È stato ascoltato dal magistrato della procura di Cassino per tre ore Francesco De Angelis, ex onorevole e attuale presidente dei Consorzi Industriali del Lazio. È stato interrogato in qualità...

San Donato – Gli recapitano gatto con la coda strappata: il racconto di Francesco Perrelli Con la coda letteralmente strappata, urlava disperato per il dolore lancinante. E’ la triste e raccapricciante scena che nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 gennaio, si è presentata di...

Alatri – ‘La Terra dei Padri’, iniziativa all’IC Egnazio Danti Domani 15 gennaio, l’istituto scolastico di Tecchiena, vedrà l’avvio del progetto promosso dall’associazione Radici sulle origini storiche della ‘città dei ciclopi’ Il progetto che partirà presso l’Istituto Comprensivo Egnazio Danti...

ULTIM’ORA Sora – Proclamato il lutto cittadino per don Bruno Proclamato il lutto cittadino per la giornata del 15 gennaio 2019 in concomitanza con lo svolgimento delle esequie funebri per monsignor Bruno Antonellis. Domenica 13 gennaio 2019, a Sora, è...

ULTIM’ORA Cassino – Cosilam: il sindaco Giuseppe Villani nel CDA Si è conclusa da pochi minuti l’assemblea dei soci del Cosilam che ha eletto il sindaco di esperia, Giuseppe Villani, nel consiglio di amministrazione del Cosilam, il consorzio per lo...

Alatri – Alcol e droga, intense operazioni dei carabinieri nel weekend Un deferimento per guida in stato di ebbrezza alcolica a Fiuggi e una segnalazione per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale” ad Alatri. Durante lo scorso fine settimana...