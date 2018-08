Cassino – Disinfestazione nelle notti del 6 e 7 agosto

Si avvisano i cittadini di Cassino che nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 agosto 2018, a partire dalle ore 23:30, verranno effettuate su tutto il territorio comunale le operazioni di disinfestazione antilarvale ed adulticida.

Durante gli interventi i cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre, non lasciare indumenti e alimenti all’esterno e non sostare all’aperto. In caso di condizioni meteo sfavorevoli gli interventi verranno recuperati in seguente modo: la prima nottata il lunedì 27/08/2018 e la seconda il martedì 28/08/2018, stesso orario. Si precisa che l’intervento di disinfestazione è inteso a sanificare tutto il territorio comunale comprese le zone e vie adiacenti e circostanti le strade previste nell’elenco di seguito riportato:

GIORNO 6 AGOSTO 2018 (eventualmente 27 AGOSTO 2018) Via Sferracavalli, ex Shell-Via Cimino, Via S. Domenico Vertelle, Via S. Leonardo Filieri-Via Falasca-Via Bonifica Falasca, Zona Exodus, Via Lago-Via Camarda, Via Case Nuove, Via Casarinelli -Coop. Caira, Via Orsaia-Via Caira-Via Terelle, Fraz. Caira tutta-zona IACP.Lungo Fiume da Caira al 5°ponte, Zona Chiesa Madre, P.zza S.Benedetto, Via Del Foro, Via Torricella, S. Silvestro, Via Marconi. Zona Campo Sportivo-Zona Via Appia Nuova-Zona S.Cesareo, Zona Pietà-Via Campo Dei Monaci, Via Polledrera, Via Di Nallo; Coop. Cassino 90-Via Casilina Sud, Quartiere S. Bartolomeo, Via Cappella Morrone-Via Ai Patini, Zona Caserma Militare e Posta S. Bartolomeo, Via Selvotta -Via S. Antonino- S. Michele e Capod’Acqua, Via Tora-Via S. Pasquale-Via Marsella-Via Varlese – Via Pescarola; Via Bellini, Via Leopardi-Via Donizetti-Via Arno- Via Boccaccio-Via Verdi, Via E. De Nicola-P.zza De Gasperi- C.so Della Repubblica-P.zza Diaz, Via Varrone -Via Condotti-P.zza Marconi- P.zza Toti-P.zza Labriola-Via Arigni -Via S. Marco-Via Virgilio -V.Le Dante-Via Parini, Via Foscolo, Via Ariosto, Via Cavour, Via Pascoli. V.Le Europa, P.zza Restagno e zone limitrofe. Via V. Grosso, Via G.B. Vico, zona mercato coperto e aree circostanti, P.zza S. Giovanni, Via Degli Eroi, Via A. Aligerno, Via A. Desiderio, Via Mazzaroppi, Via C. Colombo, Via T. Campanella, Via XX Settembre, Via Abruzzi, Via Molise, Villa Comunale;

GIORNO 7 AGOSTO 2018 (eventualmente 28 AGOSTO 2018) Via Cerro Antico, Cerro, Cerro Tartari, Via S.Nicola, Via Cocciuto, Via Folcara, via Ausonia Vecchia, raccordo Ausonia, Via S. Angelo zona Cimitero Inglese, Via Sant’Angelo, IACP. V.Le Bonomi, Via Volturno, via Garigliano, P.zza Garibaldi, Via Rapido, Via Terme, Tratto Via Verdi, P.zza Green, Campo Boario, Ex Campo Sportivo Miranda, Via Montecassino, Via Del Serbatoio, Via Pinchera, Panoramica, Rione Colosseo, Via Di Biasio, Via Campo di Porro, Via S.Scolastica. Via Ponte La Pietra, Via Solfegna, Solfegna Cantoni, Coop. Colle Romano, Via Cretaccio, Fraz. Sant’Angelo, Via Panaccioni, Giunture, Antridonati, Via Mezzanotte, Via Casali S.Montino, Via Valente, Nucleo Collecedro. Lo comunica l’Assessore Dana Tauwinkelova. (Foto di repertorio)