Casalvieri – Tutto pronto per l’atteso concerto di Loredana Bertè

Provocante, spirito libero e simbolo della musica italiana mai omologata. E’ Loredana Bertè, che nell’edizione 2018 del Casalvieri Summer Festival, sarà la vera e propria Regina della manifestazione più attesa dell’estate.

Un Ferragosto in musica nella centralissima piazza San Rocco, dove la grande artista si esibirà domani, 15 agosto, a partire dalle 21:30. “Il Casalvieri Summer Festival edizione 2018 porta in piazza San Rocco la numero uno delle classifiche dell’estate con il brano “Non ti dico no” e Regina del Rock Italiano: Loredana Bertè – spiegano gli organizzatori dell’evento -. L’energica rockettara, originaria di Bagnara Calabra, sarà ospite dello splendido centro della Valle di Comino per una delle tappe di “Amiche Sì 2018”, tour che precede di appena un mese l’uscita di un album di inediti della Bertè. Il concerto, come vuole la consolidata, e sempre premiata dal pubblico, formula del Casalvieri Summer Festival, è totalmente gratuito, con inizio previsto alle 21,30. E c’è da scommetterci che sarà un Ferragosto di fuoco in piazza San Rocco, con lo spettacolo di una delle cantanti italiane più apprezzate grazie alla sua inesauribile energia che le consente di restare saldamente sulla cresta dell’onda, anche dopo anni di carriera. Il concerto di Loredana Bertè consacra definitivamente il Casalvieri Summer Festival tra gli eventi di spicco, e per giunta gratuiti, della provincia di Frosinone. Quella di quest’anno è la quarta edizione della manifestazione, ideata ed organizzata da Gemar e Banca Popolare del Cassinate, con la collaborazione del Comune di Casalvieri e della Pro Loco. Non solo un evento aggregativo, in grado di richiamare presenze da tutto il Lazio, ma anche un veicolo di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi come, appunto, Casalvieri: “Questa manifestazione sta crescendo e noi con essa – afferma il sindaco Franco Moscone – abbiamo accolto, nelle scorse edizioni, fino a 5mila persone, senza registrare problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Il vantaggio è di avere numerose vie d’accesso al centro di Casalvieri, che può essere raggiunto da più punti. Abbiamo attrezzato già diverse aree per i parcheggi, ci aspettiamo moltissime presenze e ne siamo orgogliosi: il tour della Bertè ha fatto tappa nelle più grandi città italiane, è bello vedere che ci sia anche il nostro piccolo ma accogliente paese”. Orgoglioso di promuovere l’evento è anche Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate. “Esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato – ha sottolineato -, il Casalvieri Summer Festival si traduce in uno straordinario beneficio per le comunità. La nostra banca, sin dalla fondazione, ha avuto tra i principali scopi lo sviluppo del territorio anche attraverso la promozione dell’arte e della cultura e crediamo fermamente che questa sia la strada giusta per far crescere e migliorare la qualità della vita. Ci auguriamo dunque che questo evento continui a raccogliere tutti i consensi e il successo che merita”. Un appuntamento imperdibile che vedrà la massiccia partecipazione da parte di generazioni diverse: i nostalgici di brani storici come “Non sono una signora” e i nuovi fans che stanno imparando a conoscere la grande ed inimitabile Loredana Bertè che domani regalerà al suo pubblico una performance unica.

Caterina Paglia