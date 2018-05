Boville – Un baby consiglio comunale, la proposta del candidato sindaco Perciballi

Elezioni comunali del 10 giugno, la lista “Tu Protagonista” mette al centro bambini e ragazzi della scuola elementare e media.

“Se i cittadini con il loro voto del 10 giugno sceglieranno di farci amministrare -ha dichiarato il candidato sindaco Enzo Perciballi– daremo ai nostri giovanissimi concittadini il ruolo che meritano, istituiremo il baby Consiglio comunale. La nostra sarà una sfida per far tornare i giovani ad amare la politica e formare i cittadini di domani. Sono certo che il progetto sarà utile a educare gli alunni al senso di legalità e responsabilità civica a costruire rapporti reciproci, fondati sulla partecipazione democratica e la valorizzazione delle diversità, allo sviluppo di sentimenti di mutua solidarietà e rispetto degli altri. Il nostro obiettivo è fare in modo che i ragazzi si avvicinino alla politica e in particolare all’amministrazione. Avviarli a questo percorso significa avvicinarli a quel mondo da cui spesso da adulti restano a distanza, decidendo di non viverlo e non solo da protagonisti. Siamo fermamente convinti che questa iniziativa avvicinerà i ragazzi alle problematiche del territorio. E a noi adulti amministratori, consentirà di entrare in quella sfera dei ragazzi spesso impenetrabile. Insomma, si costruirà un ponte di dialogo e comunicazione fra le parti sicuramente costruttivo”.