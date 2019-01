Atina – Un memorial dedicato alla maestra Annamaria

Domenica 15 aprile alle 10 si svolgerà il primo Torneo Mini Rugby “Memorial Annamaria Tramontozzi” presso il campo sportivo Visocchi ad Atina.

Si può ricordare una persona cara facendola rivivere in tutto ciò che avrebbe voluto realizzare e che invece non ha potuto fare. Ci hanno pensato gli amici dell’Asd Valcomino Rugby di cui l’amata e stimata insegnante di San Donato, venuta a mancare lo scorso ottobre in seguito ad un tragico incidente stradale, era membro attivissimo.

“Annamaria aveva tanti sogni ancora da realizzare e da tempo portava avanti un progetto sportivo ed educativo rivolto ai giovanissimi – sottolineano dall’Asd Valcomino Rugby -.In tal senso è nato il Memorial che vedrà la partecipazione di autorità civili, ma soprattutto dei bambini under 8 e 11 che, provenienti dal Lazio, Abruzzo e Campania, si sfideranno in un torneo interregionale alla presenza di docenti e genitori. Aldilà del momento agonistico, sarà anche l’occasione ideale per ricordare una donna speciale, una maestra, una sportiva e un’amica che ci ha lasciato prematuramente“. E i meravigliosi progetti scolastici ideati dalla cara Annamaria verranno portati avanti, come in questo caso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Atina e di Alvito. Un particolare ringraziamento va al Comune di Atina e ai familiari della cara Annamaria che parteciperanno all’iniziativa a lei dedicata, insieme ad amici e associazioni del territorio.

Caterina Paglia

