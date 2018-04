Atina – Successo primo torneo di rugby dedicato ad Annamaria Tramontozzi

Una splendida giornata dedicata alla cara maestra Annamaria Tramontozzi venuta a mancare prematuramente lo scorso ottobre.

In centinaia hanno voluto ricordare un’insegnante, ma soprattutto una donna energica, solare e propositiva che in tanti amavano e stimavano profondamente. Ma da una perdita può nascere davvero una nuova vita, fatta di progetti per i giovani alunni ai quali Annamaria voleva indicare le strade per una crescita migliore. A regalarle un primo intenso Memorial è stata l’Asd Valcomino Rugby di cui era socia. Così, domenica scorsa, presso il campo sportivo Visocchi di Atina, si è svolto il primo Torneo mini rugby interregionale a lei intitolato. Erano presenti i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo di Atina, accompagnati dai genitori, dalla vice preside Sandra Parravano e dalle ex colleghe e amiche di Annamaria. Insieme a loro non sono voluti mancare alcuni amministratori, tra i quali il vice sindaco di Atina Fabio Caira e l’assessore delegato allo sport Ivan Tavolieri. L’iniziativa, non semplicemente sportiva, ha visto la partecipazione di ben 130 piccoli atleti under 8 e 10 provenienti dal Lazio, Abruzzo e Campania che si sono sfidati a livello agonistico nel ricordo di una maestra speciale. Ad accogliere i giovanissimi rugbisti c’erano gli studenti che, attraverso un abbraccio simbolico e un messaggio verso il cielo, hanno lanciato insieme i meravigliosi palloncini bianchi e azzurri. E, tra la competizione e i momenti di divertimento, non poteva mancare un momento di silenzio e di riflessione per Annamaria, seguito poi da alcune letture, in particolare quella della collega Cinzia Langiano, referente del progetto sportivo ed educativo a cui teneva molto la maestra Tramontozzi. Tra lacrime e sorrisi, la domenica all’insegna del ricordo si è conclusa con la premiazione dei vincitori e la consegna dei trofei, delle targhe e delle medaglie donate a tutti i piccoli partecipanti iscritti alle otto Società presenti. “Ringraziamo quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento – sottolineano dalla Valcomino Rugby- e ricordiamo alla famiglia di Annamaria che ci saremo sempre, anche attraverso una targa ricordo condivisa con le scuole che l’hanno amata in questi anni”.

Caterina Paglia