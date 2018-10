Arpino – Quattro concerti per uno straordinario evento popolare

Un importante weekend nella Città di Cicerone quello di sabato 27 e domenica 28 ottobre, con la 10° edizione del “Festival del Mandolino”. La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Arpino, le associazione “Finis Terre” e “Puglia Sounds” e promossa dalla Regione Lazio nell’ambito del programma “Lazio delle Meraviglie”.

La kermesse musicale intende festeggiare l’arte della liuteria, una delle eccellenze storiche del paese, con due giornate dedicate al mandolino ed al ritorno del Museo della Liuteria “Embergher-Cerrone” nella sede di Palazzo Felluca-Merolle. Il Museo fu creato nel 1993 per omaggiare i Maestri liutai Luigi Embergher e Domenico Cerrone, autori di un interessante capitolo della storia artigiana di Arpino. Espone i prodotti finiti e le fasi di lavorazione seguite nella storica bottega che, con i suoi 15 dipendenti, arrivò a produrre circa 100 strumenti al mese: un’ abilità con la quale i due Maestri liutai rasentarono la perfezione, producendo manufatti dalle qualità armoniche ed estetiche elevatissime. Violini, chitarre, mandolini ed altri strumenti a corda vennero a lungo esportati in tutto il mondo e, grazie alle loro caratteristiche, fecero guadagnare ad Embergher e Cerrone prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Soddisfazione dell’assessore al Turismo Valentina Polsinelli «Il “Festival del Mandolino” rappresenta un’occasione per far scoprire le bellezze di Arpino ai turisti in visita nella nostra Città. Il programma della manifestazione, con i concerti realizzati da musicisti apprezzati in Italia e all’estero, si arricchisce con laboratori didattici, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici, all’insegna della riscoperta e della valorizzazione del nostro grande patrimonio storico-culturale».

Così il Sindaco Renato Rea «Arpino della storia, della memoria, della cultura e dei giovani si offre al visitatore per fargli vivere momenti di serenità e condivisione, per far sentire l’hospes erede quanto noi arpinati di una tradizione secolare, quella dell’arte della liuteria, che auspichiamo di poter far rivivere».

Questo il programma completo:

SABATO 27 OTTOBRE

Ore 10:00-13:00 Visite guidate al centro storico e al museo della Liuteria.

Ore 9:30-10:30 e 11:30-12:30 e nel pomeriggio alle ore 15:00-16:00 Laboratori, riservati agli studenti, a cura dei maestri liutai Maria Mastroianni e Federico Proia: “Come Nasce un Mandolino”.

Ore 16:00-18:00 Visite guidate al centro storico ed al museo della Liuteria.

Ore 17:00 Presentazione del Festival e del cd “Aquinum” a cura degli MBL, Musicisti del Basso Lazio, presso il Palazzo Boncompagni, piazza Municipio.

Ore 18:00 Concerto per Mandolini: Orchestra Mandolinistica Romana, Omaggio a Gioacchino Rossini. Palazzo Boncompagni, piazza Municipio.

Ore 20:00 Cena e concerto presso Palazzo Iannuccelli per cui è indispensabile la prenotazione da effettuare in Proloco al numero 0776848535. Seguirà, alle 21:30, il Concerto di “Zingari nel bosco”, Tributo a Fabrizio De André.

DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 10:00-13:00 Visite guidate al centro storico ed al museo della Liuteria.

Ore 10:30-11:30 e 15:30-16:30 Laboratori a cura dei maestri liutai Maria Mastroianni e Federico Proia: “Come Nasce un Mandolino”.

Ore 16:00-18:00 Visite guidate al centro storico e al museo della Liuteria.

Ore 18:00 Presentazione di Putiferio, il nuovo cd del mandolinista Mimmo Epifani. Palazzo Boncompagni, Piazza Municipio.

L’ ingresso a tutti i concerti in programma è completamente gratuito.

Per info e prenotazioni info@prolocoarpino.it– 0776848535

