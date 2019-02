Arpino – Ottimi risultati delle squadre dell’I.C.”Cicerone”nelle simulazioni delle Olimpiadi della Lingua Italiana

Olimpiadi della Lingua Italiana: Per la *Scuola Primaria* si è svolta la gara di simulazione on line (Piattaforma Net-learning) il 31 gennaio 2019. Le scuole partecipanti sono 59 (provenienti dalle regioni: Lazio, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Lombardia, Molise, Marche, Abruzzo, Campania e Basilicata).

Nella gara di simulazione la squadra non ha fatto nessun errore. Prossima gara: Gara di I livello il 21 Febbraio 2019.

Docenti coinvolti : Germani Rita, Simone MariaRita e Ferazzoli Cristina.

Alunni che compongo la squadra: Gabriele Proia, Ludovica Puzzuoli, Andrea Giovanni D’Ammassa, Chiara Scappaticci, Ludovica Villa.

Riserve: Giorgio Bianchi, Lorenzo Iafrate, Giacomo Martino, Giulia Mauti e Cristiano Coratti.

Per la _*Scuola Secondaria di primo grado*_ la gara si è svolta sempre il 31 gennaio 2019 in modalità online. Le squadre partecipanti sono 84.

Nella gara di simulazione non è stato fatto nessun errore. Prossima gara ci sarà il 21 febbraio, come per la Primaria.La squadra della scuola media è formata da Sera Francesco 3 B,Bianchi Benedetta 3E,Raponi Elisa 3E,Mancini Vittoria ,Perrelle Federica.

Riserve: Giovannone Chiara,De ciantis Damiano,Natalizia Lucia,Iannazzi Ludovica,Nardone Elena.

Referenti della iniziativa didattica le docenti Milena Ranaldi e Bianca Queques.

Un primo risultato da parte delle due squadre dell’Istituto Comprensivo”Cicerone”che merita un sincero apprezzamento in quanto nella prova di simulazione entrambe non hanno fatto errori. Ciò dimostra che il lavoro che abbiamo fatto e stiamo portando avanti sull’italiano, in modo particolare con il progetto lettura e relativi incontri con gli autori ,sta producendo buoni frutti .I nostri ragazzi punteranno ad ottenere il massimo risultato in queste olimpiadi della lingua italiana ma già questa prima prova ci riempie di soddisfazione