Arpino – Gonfalone 2018, al via oggi “I Giorni del Palio”

La giornata di oggi, venerdì 17 agosto, dà ufficialmente inizio a “I Giorni del Palio”, la fase finale de “IL GONFALONE DI ARPINO”. L’ evento, giunto alla 48esima edizione, rappresenta uno dei principali appuntamenti con la tradizione ed il folclore di tutta la Regione Lazio.

La parte iniziale della manifestazione è stata caratterizzata dalla presentazione e benedizione dell’ ambito Drappo, realizzato da Maurizio Mastroianni, architetto ed artista di Arpino; sono seguite le feste di Contrade e Quartieri.

Nel weekend conclusivo, la prima giornata sarà interamente dedicata agli usi ed ai costumi di un tempo: già dalle ore 18:00 di questo pomeriggio, il centro storico di Arpino sarà allestito ed animato dalle diverse interpretazioni degli “Antichi Mestieri”. Il Quartiere Arco con “La Vecchia Locanda”, il Quartiere Civita Falconara “La Lattara”, la Contrada Collecarino con “La Bottega del Fabbro”, il Quartiere Ponte “La Brigantessa Antonucci”, la Contrada Vallone con “Remedia et Ex Voto”, la Contrada Vignepiane “La Colazione Ciociara” e la Contrada Vuotti con “Lettera dal Fronte, il vecchio ufficio postale”.

Nella serata si esibiranno i rispettivi gruppi del “Balletto Ciociaro”, rigorosamente in abito tipico, sulle note della musica popolare.

Al termine, l’ attesissimo “Concertone del Gonfalone” , con Giuliano Campoli e gli “AmaSud”. Seguirà l’ assegnazione dei Premi Speciali dedicati agli angoli caratteristici ed al balletto ciociaro.

Domani, sabato 18, doppio appuntamento con le gare agonistiche: alle 18:30 si comincia con la “Corsa con gli asini” ed in serata il “Tiro della Fune”, con la novità del sorteggio pubblico in Piazza Municipio.

Il gran finale è previsto domenica 19: alle ore 15:00 il corteo storico verrà aperto dagli “Sbandieratori di Cori”, poi le ragazze del “Ballo della Cannata” e gli alunni del “Corso di Tradizioni Popolari” dell’ Istituto Comprensivo M.T. Cicerone di Arpino, Fontana Liri e Santopadre. Seguiranno le 4 Contrade ed i 3 Quartieri partecipanti: PONTE presidente Emanuele Caira, VALLONE presidente Maria Chiara Martino, VIGNEPIANE presidente Michele Ranaldi, ARCO presidente Gianluca Fracasso, CIVITA FALCONARA presidente Alessandro Mura, VUOTTI presidente Domenico Polsinelli e COLLECARINO presidente Tiziana Pellegrini.

L’ inizio delle gare è previsto alle ore 18:30: si parte con la “Corsa con la Carriola”; a seguire la “Corsa con la Cannata”, poi la “Corsa con i Sacchi” e la competizione conclusiva che è “Staffetta con le Ciocie.

Benedetto Vecchio, voce degli MBL, concluderà la cerimonia di premiazione con la presentazione del loro nuovo album “Live in Aquinum”.

Il GONFALONE DI ARPINO è organizzato dall’ Associazione Pro loco in collaborazione con il Comune di Arpino, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, la Comunità Montana “Valle del Liri” e la Banca Popolare del Cassinate.

Ideato nel 1970 dal Senatore Massimo Struffi, l’ evento rimane principe dell’ Estate Arpinate: una manifestazione che coinvolge e vede protagonisti migliaia di contradaioli, ospiti e curiosi; oltre 30.000 turisti nelle 11 giornate, che arrivano anche dall’ estero per godere dello spettacolo. Il Gonfalone di fatto rappresenta un vero e proprio volano per il turismo, ad Arpino ed in tutta la Ciociaria. Un momento storico in grado di tramandare le antiche tradizioni alle nuove generazioni, raccontate e dimostrate con tutte le sfaccettature.

Quest’ anno il Palio della Città di Cicerone è stato presentato in anteprima al “Salone delle Vacanze di Bruxelles” ed alla B.I.T. di Milano, in collaborazione con ENIT, Agenzia del Turismo della Regione Lazio , Comunità Montana Valle del Liri e inserita tra le eccellenze di CiociariaTurismo.

Il programma della 48ª edizione del GONFALONE DI ARPINO si concluderà con la partecipazione delle atlete della “Corsa con la Cannata” a “Tocatì”, il festival internazionale dei giochi di strada, che si terrà a Verona dal 13 al 16 settembre.

Sara Pacitto