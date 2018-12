Arce – Le Eccellenze del territorio al Cicero Award (video)

Entusiasmo e successo per il Cicero Award 2018, l’evento dell’anno organizzato ad Arce dalla Fondazione Marco Tullio Cicerone che si occupa della promozione culturale e storica territoriale in sinergica collaborazione con la XV Comunità Montana Valle del Liri e con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

La Sala Conferenze era gremita ieri sera, in occasione della cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento assegnato a importanti personalità dei settori culturale, letterario, scientifico, giornalistico, militare, sportivo, dell’arte e dello spettacolo.

Il Premio, che vanta un primato non solo provinciale e regionale, ma addirittura nazionale è stato patrocinato dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone, dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. A condurre la serata, Tonino Bernardelli.

Hanno ricevuto l’importante riconoscimento: il Dott. Giovandomenico Lepore Ex Procuratore di Napoli, il Dott Luciano Fontana Direttore del Corriere della Sera, il Dott. Gianfranco Battisti Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che ha parlato dell’importanza della linea dell’alta velocità, il Gen. Pasquale Angelosanto, originario di S.Elia Fiumerapido, comandante del raggr.Operativo speciale ROS, che ha avuto oggi anche la promozione a Generale di Divisione ottenendo la seconda Stella.

Inoltre, ha ritirato il Premio per il dott. Alberto Angela, la sua assistente la dott. ssa Maria Alessandra Canonico che si è detta onorata di ricevere un premio ‘diverso dagli altri in quanto proveniente dalla patria di Cicerone, visto la passione di Alberto Angela verso le antichità classiche’.

Il riconoscimento è andato anche alla Fondazione Umberto Veronesi per merito alla ricerca scientifica di eccellenza ed ha ritirato Ferdinando Ricci che ha ringraziato sia Fondazione che Comunità e al M° Alberto Giraldi direttore del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Premio alla carriera a Lina Sastri, madrina d’eccezione dell’evento che si è detta ‘lieta ed onorata di ricevere un premio nella terra di Cicerone’. “Pur non essendo ciociara ma campana, l’auspicio -ha dichiarato la Sastri- è quello di riuscire a conoscere questi luoghi magnifici ricchi di cultura. Questa sera, vedo Amore, legame e Appartenenza a qualcosa di straordinario, che è la propria terra. E questo è bello!”

Una rappresentanza dell’Aeronautica militare ha ritirato, poi, il premio per il Gen. Enzo Vecciarelli Capo Stato Maggiore della Difesa, premiato per i meriti raggiunti nella prestigiosa carriera militare. Premiati anche la Prof. ssa Antonella Prenner autrice, docente di lingua e letteratura latina presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha portato in giro il nome di Cicerone con il suo romanzo ‘Tenebre’ riscuotendo molto successo con ben 6mila copie vendute e il Prof. Luca Filipponi Presidente Spoleto Art Festival per meriti come sostenitore dell’arte, onorando il nostro patrimonio storico culturale in ambito nazionale e internazionale, la dott.ssa Giovanna Scarano Direttrice del Museo di Eboli e del Parco archeologico di Elena-Velia per i considerevoli meriti in ambito storico artistico e culturale, quindi con aggancio sempre alla territorialità, la dott. ssa Valeria Maria Fazio socia dell’ Azienda Firminio srl Azienda Artigianato Italiano, un collaboratore della Azienda Palazzo Tronconi Azienda Agricola Biodinamica e M° Vladimiro Di Folco Restauratore e Decoratore, il dott. Simone Isola docente di storia dell’arte e spettacolo e socio fondatore della società di produzione Kimerafilm.

Le Menzioni D’Onore sono andate invece al Prof. Rocco Pantanella, all’ Avv. Ferdinando Corradini, al Sig. Fabrizio Bove Atleta Paraolimpico, per l’Azienda Coprital Srl alla titolare Sig. Ra Carla Antonelli e al

Dott. Fernando Riccardi Giornalista e Storico.

Il presidente dell’ente montano ing.prof.Gianluca Quadrini nel suo discorso di saluto ha dichiarato:”Oggi premiamo personalità importanti che si sono distinte in vari ambiti sia a livello nazionale che internazionale e continuano a farlo, grazie alle particolari doti umane e professionali. La Ciociaria è capace di offrire tanto e produrre menti eccellenti e questo ci inorgoglisce. Da quando siedo alla presidenza della XV Comunità Montana Valle del Liri ho lavorato per ridare vita e lustro a questo ente di area vasta che oggi è vivo più che mai, allo scopo di dare attenzione ai piccoli territori, investendo in vari campi dalla viabilità al dissesto idrogeologico. La nostra terra è ricca e va, pertanto, valorizzata, mai dimenticata. Un ringraziamento a tutti i presenti e a coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento”.

“Sono onorata per aver organizzato il Cicero Award per la prima volta. –ha esordito la dott.ssa Giuseppina Iannotta direttore della Fondazione Cicerone-. Questa sera abbiamo qui i capisaldi della nostra cultura, della nostra scienza. Questa è terra di cultura, terra di Cicerone, San Tommaso d’Aquino, Mastroianni, Gazzelloni. E l’arte è ben rappresentata stasera dalla dott.ssa Lina Sastri.”

Il segretario generale dell’ente montano e membro della Fondazione Cicerone dott.Luca Di Maio ha affermato: “Anche quest’anno siamo orgogliosi di organizzare una premiazione di prestigio per il territorio. Ringrazio il presidente Quadrini, il direttore Iannotta, il presidente della Fondazione Farina e il vice Libonati per l’impegno e tutto quello che fanno, nonché la Sastri per la nobile presenza”.

Hanno consegnato i premi il presidente Gianluca Quadrini, il sen.Gianfranco Rufa in rappresentanza del Senato della Repubblica, i consiglieri comunitari Luigi Bianchi, Fabio Tanzilli, Patrizio Di Folco e Luca Di Maio , il sindaco di Colle San Magno Antonio Di Adamo, il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi, il sindaco di Trevi del Lazio Silvio Grazioli, l’assessore di Roccasecca avv.Valentina Chianta, il consigliere di Sant’Elia Fiumerapido Roberto Angelosanto, il presidente del consiglio comunale di Arce Sara Simone, Rocco Simone dell’ANC Arce, il consigliere di Pescosolido Francesco Caroselli, il consigliere comunitario e comunale di Sora Maria Paola D’Orazio, il consigliere di Fontana Liri Gianfranco Rauso,il consigliere di Arpino Mauro Iafrate, il consigliere di Sora Alessandro Mosticone, il consigliere comunitario e comunale di Villa Santa Lucia Angelo Capraro, il presidente del consiglio comunale di Villa Santa Lucia Antonio Pittiglio, il consigliere di Roccasecca Fabio Tanzilli, il consigliere di Roccasecca Ivan Cerrone, il consigliere comunitario e comunale di Colfelice Antonio Protano, il consigliere comunitario e comunale di Colfelice Donato Marsella, il consigliere di Cervaro Simona Valente, l’assessore di Cervaro Gino Canale, il consigliere di Pescosolido Luigi Lucci, il consigliere di Fontana Liri Ornella Iafrate, il sindaco di Villa Santa Lucia Antonio Iannarelli, il presidente comunale di Ferentino Claudio Pizzocchi, il vice presidente dell’ente montano e vicesindaco di Santopadre Antonio Di Sotto, il consigliere comunitario e comunale di Roccasecca Maria Rosaria Moncone, il sindaco di Santopadre Giampiero Forte, il vice presidente della Provincia Luigi Vacana, la dott.ssa Giuseppina Iannotta, Giovanni Betta Magnifico Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il Capitano dei CC Tamara Nicolai, il maresciallo dei CC. Gaetano Evangelista.

Assenti per motivi di salute il presidente della Fondazione dott.Antonio Farina e il vice dott.Lucio Libonati.

La serata conclusa da un ricco buffet per tutti è stata allietata dalla musica del Duo ‘Momenti musicali’ con il chitarrista M°Angelo Mirante e il soprano Tania Di Giorgio