Arce – “Le cantine di San Martino”, appuntamento autunnale per eccellenza

La nuova edizione di “Le Cantine di San Martino” torna, nel centro storico di Arce, sabato 10 e domenica 11 novembre. La manifestazione si conferma tra le più ricercate ed apprezzate in territorio ciociaro, con straordinario successo di partecipazione da Roma e dall’Abruzzo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “viviAMOarce”.

Un percorso enogastronomico ricco: ben 58 cantine, ognuna con le rispettive proposte di piatti tipici, allocate tra i vicoli dell’ accogliente borgo. Le osterie con il vino bianco e rosso, anche il novello, selezionati tra le migliori aziende vinicole. Nella serata di sabato, le cantine saranno aperte alle 19:00 mentre alle 12:00 per la domenica.

Un appuntamento che non esclude l’arte, la cultura, lo spettacolo: visite gratuite con guide turistiche, dalle 15:00 di sabato e dalle 9:30 di domenica, ai musei “Gente di Ciociaria” e “A Passi Ferrati”, le chiese ed i palazzi storici, la fontana monumentale e gli altri siti che caratterizzano la suggestiva cittadina. Nella mattinata di domenica, dalle ore 10:00, sarà possibile visitare la mostra itinerante “CiociariArte” con esposizioni fotografiche, pittoriche e scultoree. Inoltre le performance musicali live, artbaby, più di 50 artisti di strada, per allietare ed intrattenere grandi e piccini. In Piazza Umberto I e nell’area circostante verrà allestito il “Mercatino dell’ Artigianato” con oggettistica ed hobbistica, chincaglieria, fai da te, idee regalo, decorazioni ed addobbi.

A disposizione degli ospiti una spaziosa area camper, parcheggio gratuito e servizio navetta gratuito, con partenza dal piazzale del cimitero, più avanti presso il semaforo sull’ incrocio tra il bivio per salire al borgo e la via Casilina ed in via Don Antonio Marciano in località Murata.

Per info sulle visite guidate 3929682055.

Sara Pacitto