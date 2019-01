Aquino – Rinnovata la convenzione per il servizio prelievi a domicilio

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi informa tutta la cittadinanza che, nei prossimi giorni, nella Città di Aquino sarà di nuovo attivo il servizio di prelievi ematici a domicilio.

Il servizio di prelievo del sangue proseguirà, grazie al rinnovo della Convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, che prevede la collaborazione con il Laboratorio Analisi Cliniche San Marco e la Cooperativa Sociale ONLUS Santa Lucia Life, che provvederà ad effettuare tale attività con il suo personale infermieristico specializzato, poiché autorizzata dalla Regione Lazio a fornire servizi e prestazioni socio-sanitarie a domicilio. Tale utilissimo servizio è rivolto a tutti coloro che hanno difficoltà ad allontanarsi dalla propria abitazione per raggiungere strutture pubbliche o private per l’esecuzione del prelievo.

Difatti, sempre più spesso accade che pazienti disabili, anziani o con impedimenti temporanei non abbiano la possibilità di recarsi presso le strutture di riferimento per effettuare esami di laboratorio preventivi o di controllo.

Questa prestazione – come puntualizza il primo cittadino aquinate Libero Mazzaroppi – è completamente gratuito per il Comune e si pone l’obiettivo di mantenere, migliorare e promuovere le condizioni di vita indipendente delle persone bisognose, garantendo in ogni caso il benessere senza intaccare la loro autonomia di scelta. Saranno erogate al solo costo del ticket ordinario le seguenti prestazioni: prelievi ematici domiciliari gratuiti agli aventi diritto e presso un punto prelievo che dovrà essere localizzato nel tempo, prestazioni sanitarie domiciliari con uno sconto del 20%. Va precisato, per togliere ogni dubbio, che il servizio di prelievo (domiciliare o in altro punto adibito ad hoc) previo pagamento dell’eventuale ticket previsto dalla normativa di settore, è totalmente gratuito. I cittadini che vorranno usufruire del servizio indicato presso il proprio domicilio potranno farlo prenotando l’esame del sangue presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, presentando l’impegnativa redatta dal Mdico di famiglia e lasciando un recapito telefonico.

Si effettueranno due prelievi al mese e precisamente ogni secondo e quarto lunedì, nelle prime ore del mattino. Sono esclusi dalle attività i bambini che abbiano meno di otto anni. Concordato l’appuntamento, sarà inviato presso il domicilio del paziente un infermiere che si occuperà di effettuare il prelievo ematico. Nei prossimi giorni, sul sito del Comune, e tramite avvisi pubblici, verranno fornite indicazioni sulle modalità di prenotazione, che in ogni caso saranno curate dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Aquino. “Siamo partiti dalla consapevolezza che offrire l’opportunità ai nostri cittadini, soprattutto anziani, di effettuare a casa propria il prelievo del sangue, sia di grande aiuto: si evitano gli spostamenti in auto, le code di attesa e in generale si contribuisce a migliorare la qualità della vita, oltre che ad incentivare il monitoraggio della salute – afferma la Dott.ssa Federica Sabatini, assessore alla Promozione e Tutela della salute – e prendendo atto degli esiti pienamente positivi conseguiti in questi ultimi anni, abbiamo accolto positivamente la proposta di rinnovare la convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus Santa Lucia Life. Ampliare e garantire servizi utili ai cittadini è uno dei nostri obiettivi che perseguiamo con costanza e convinzione”.