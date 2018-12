Anagni – Sanità, le nove delibere dei sindaci mai presentate in Regione? (video)

Durante il consiglio comunale di ieri, venerdì 14 settembre, convocato per discutere un solo punto all’ordine del giorno, la diffida al commissario dell’Asl di Frosinone a riaprire il Punto di Primo Intervento chiuso lo scorso 15 luglio, il consigliere di maggioranza Luigi Pietrucci ha dichiarato che le “famose” nove delibere dell’1 luglio del 2016 dei comuni del comprensorio sono rimaste ferme nei cassetti degli uffici comunali e il presidente della regione Nicola Zingaretti non le ha mai ricevute. Unico sindaco ad aver presentato la delibera è stato Antonio Corsi a novembre del 2017.

Una notizia che ha lasciato tutti allibiti, l’opposizione, i cittadini presenti e i giornalisti, ma l’informazione fortunatamente non è vera. Le nove delibere sono state consegnate a Nicola Zingaretti, tanto è vero che ne fa riferimento nel Decreto del Commissario ad Acta del 3 agosto del 2017, n. U00354. La delibera di fatti è stata citata nella modifica dell’Atto Aziendale della Asl di Frosinone, che recepisce in parte proprio quella proposta, inoltre fu consegnata anche al ministro della Sanità, all’epoca Beatrice Lorenzin. Parlare di Sanità richiede conoscenza, soprattutto degli atti più importanti, prima di accusare che quelle delibere non sono state depositate, è essenziale averne le prove. Il tema sanità è un argomento delicato, si parla di salute, vita e morte dei cittadini, affrontarlo con superficialità accusando senza prove certe e solo su presupposti danneggia gravemente gli utenti che si sentono presi in giro ed abbandonati. Quelle delibere non solo non sono ammuffite nei cassetti degli uffici comunali, ma sono state utilizzate come parte integrante dal commissario ad Acta Nicola Zingaretti. Che poi il commissario della Asl di Frosinone ha fatto di sua iniziativa ed ha chiuso il Punto di Primo Intervento, tenendo conto di un decreto regionale del 2014, bypassando il decreto di Zingaretti del 2017, è altra storia. Conoscere il decreto del 2017 è importante, averlo letto avrebbe fatto capire che la Asl di Frosinone chiudendo il Punto di Primo Intervento ha disatteso ciò che è stato riportato nel Decreto del Commissario ad Acta, ossia “un piano di riorganizzazione delle attività e un‘integrazione con l’Ospedale di Frosinone per le attività legate all’emergenza h24 coordinate dal Pronto Soccorso del P.O. F. Spaziani.”

Ecco la parte del Decreto che interessa Anagni e il comprensorio del nord Ciociaria.

“Decreto del Commissario ad Acta 3 agosto 2017, n. U00354.

08/08/2017 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 63

Per quanto riguarda il Presidio di Anagni, considerato l’o.d.g. votato dai comuni del nord della provincia (Acuto, Anagni, Filettino, Fiuggi, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio), è stato formulato un piano di riorganizzazione delle attività e un‘integrazione con l’Ospedale di Frosinone per le attività legate all’emergenza h24 coordinate dal Pronto Soccorso del P.O. F. Spaziani. Restano attive e potenziate tutte le attività: poliambulatori specialistici, una postazione screening oncologici, un centro dialisi, un laboratorio per le emergenze, una radiologia dotata di sistemi di teleconsulto e telediagnosi, l’attivazione del day service, day surgery e della chirurgia ambulatoriale, le attività proprie della medicina generale e dei servizi. Sono in essere delle interlocuzioni con la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente per l’attivazione di servizi di prevenzione e di cura sia sulle persone che sull’ambiente legate all’inquinamento della Valle del Sacco. È previsto al riguardo, sempre di concerto con la Regione ed il Ministero dell’Ambiente, un Centro di Sorveglianza Sanitaria ed Epidemiologica da collocare ad Anagni. Nella stessa proposta di Atto, nel Dipartimento di Prevenzione, sono previste n. 2 Unità Operative Complesse relative alla tutela degli alimenti e delle produzioni zootecniche.”

In allegato la foto della pagina 52 del Decreto.

Anna Ammanniti