Anagni – Premio Internazionale Bonifacio VIII “alla memoria” di Martin Luther King

A 50 anni dal martirio di Martin Luther King, l’Accademia Bonifaciana consegnerà il premio a Bernice Albertine King, figlia di Martin Luther

Sabato prossimo 10 marzo 2018 a Monteleone di Puglia in provincia di Foggia, il Rettore Presidente dell’Accademia Bonifaciana Comm. Dott. Sante De Angelis, consegnerà il primo esemplare della XVI edizione del Premio Internazionale Bonifacio VIII “…per una cultura della Pace…” a Bernice Albertine King, figlia di Martin Luther King, che riceverà la nomina anche di Senatore Accademico Onorario dell’Istituzione anagnina. Nella stessa circostanza il presidente della Regione Puglia On. Michele Emiliano consegnerà alla stessa il Premio Internazionale della Pace e Nonviolenza. Si tratta della terza edizione della manifestazione organizzata dal Centro Internazionale per la nonviolenza “Mahatma Gandhi” e dall’Amministrazione comunale monteleonese, con la collaborazione del Centro Gandhi Onlus. L’iniziativa è stata presentata in un incontro che si è tenuto ieri nella Sala Giunta di Palazzo Dogana di Foggia ed a cui hanno partecipato il presidente della Provincia di Foggia Francesco Miglio e il sindaco di Monteleone di Puglia Giovanni Campese.

“Grato al Sindaco di Monteleone di Puglia, Giovanni Campese, che ha voluto inserire l’Accademia Bonifaciana tra gli enti patrocinatori di questo evento davvero unico e che mi ha invitato a presenziare per conferire il nostro “Bonifacio VIII” alla memoria del noto Reverendo e martire americano. Quest’anno – ha detto il Comm. Dott. Sante De Angelis – ricorre il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1964, assassinato il 4 aprile del 1968 per la sua lotta contro la discriminazione. “I have a dream” (Io ho un sogno) è il titolo del discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington. In esso si esprimeva la speranza che, un giorno, la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi. Quel discorso è diventato simbolo della lotta contro il razzismo negli Stati Uniti e successivamente in tutto il resto del mondo. Premiare quest’uomo, tramite la figlia minore Bernice Albertine King, impegnata anche lei, da anni nella promozione di una cultura della pace, basata sulla nonviolenza, contro ogni tipo di discriminazione è per noi della Bonifaciana – conclude il Rettore Presidente – realizzare in pieno le nostre finalità del conferimento. Non mancherò, quindi, ufficialmente di invitare la Signora Bernice Albertine King, a visitare quanto prima la nostra città di Anagni, che merita di ospitare fra le sue mura una testimone per l’impegno concreto alla Pace del nostro tempo”.