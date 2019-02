Anagni – Ospedale, lo Snami raccoglie firme a sostegno della lotta dei cittadini

Lo SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani sezione provinciale di Frosinone, comunica l’elenco dei medici che stanno effettuando la raccolta di firme.

La nota “Lo Snami, attraverso i suoi delegati di Anagni che hanno partecipato ai tavoli sindacali presso la Asl Frosinone, sin dall’ottobre 2017 ha manifestato ferma opposizione al disegno, esplicitamente dichiarato della Asl e della Regione Lazio di voler sopprimere il Punto di Primo Intervento di Anagni. L’allarme venne sin da quel tempo lanciato pubblicamente, tramite ripetuti comunicati sulla stampa, e pure con documento formale di contrarietà sottoscritto da quasi tutti i medici di famiglia di Anagni. Ma amaramente dobbiamo constatare che la nostra prontezza di allora non è stata per tempo adeguatamente afferrata; e questo è il nostro maggiore dispiacimento, adesso che, confidiamo non in maniera irreversibile, il PPI di Anagni è stato disattivato. Perciò la nostra azione continua, anche con la raccolta firme attivata in tutta la zona nord, attraverso i propri medici associati al sindacato, che forniscono pure alla popolazione la completa e precisa informazione, derivante dall’essere stati protagonisti diretti e soli oppositori della vicenda in quel momento nelle sedi ufficiali, non per averla sentita postuma da narrazioni di terza o quarta mano. La conoscenza accurata e rigorosa della materia è fondamentale, l’approssimazione e l’impreparazione non portano mai da nessuna parte. Informiamo che le firme ad Anagni vengono raccolte dal dottor Antonio Necci con studio in viale Regina Margherita 80, e dai dottori Marco Bracci, Daniela Cantagallo, Milva Gatti, Giovanni Paliotta, Silvano Michele Salvati, Rocco Michele Schiavi con studio in forma associativa in via Giminiani 1. Però, oltre la raccolta firme, quale soggetto istituzionale e legalmente rappresentativo, verranno prese in considerazione dallo SNAMI tutte le altre opzioni offerte dall’ordinamento, nella consapevolezza che la partecipazione e la mobilitazione sono attività necessarie ma non sempre sufficienti per raggiungere un risultato concreto. E l’esperienza è lì a dimostrarlo”.

