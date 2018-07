Anagni – Loreto Marcelli: “Il PPI non doveva essere chiuso!”

E’ morta questa mattina una donna arrivata al PAT in seguito alla puntura di un calabrone. La donna è morta per uno shock anafilattico. Di seguito la nota stampa di Loreto Marcelli, vice presidente della commissione sanità regionale.

“La sanità deve essere al servizio del cittadino e l’offerta sanitaria deve corrispondere alle esigenze della popolazione. Questo è il cardine, il punto di riferimento che la politica deve assumere per poter dare risposte soddisfacenti alla gente. Altri interessi non è dato perseguire. La sanità non deve essere più vittima di interessi di lobbies o caste, non deve rispondere a questi soggetti, deve rispondere ai cittadini. Compito della politica è quello di fornire gli strumenti necessari affinché ciò avvenga e sia garantito nel tempo. Recentemente, come è noto, il Punto di Primo Intervento di Anagni è stato chiuso ed ora si assiste alle prese di posizione dell’Assessore alla Sanità Regionale D’Amato ed a quelle del noto esponente del PD Buschini i quali cercano di sviare l’attenzione sulle vere cause della chiusura facendole ricadere sul Decreto Ministeriale 70 del 2015. Probabilmente entrambi hanno preso un “abbaglio”. Al riguardo è necessaria procedere per punti per chiarire la situazione. Innanzitutto, il Decreto 70/2015 venne adottato dal Ministero della Sanità previa intesa con la Conferenza Stato Regioni (all’epoca eccetto Lombardia e Veneto, le regioni erano tutte in mano al centrosinistra), quindi il contenuto del decreto non è stato imposto dal Ministero ma concordato con le Regioni. Il Lazio all’epoca era amministrato dalla Giunta Zingaretti nella quale D’Amato e Buschini rivestivano ruoli di primissimo piano. Perché non sono intervenuti allora per chiedere la modifica del Decreto?