Anagni – L’emozionante concorso Presepi in Erba, premio Donatella Gismondi (video)

L’associazione culturale “La Via dei Presepi” ha presentato in questi giorni la terza edizione di Presepi in Erba, premio Donatella Gismondi.

Presso la spettacolare Sala delle Trifore del Palazzo Comunale si possono ammirare gli otto stupendi presepi, allestiti dai bambini della città. Hanno partecipato al concorso con “L’amore in famiglia” la Primaria Luigi Bellloli; “Semplicità per un atto d’amore” la I Comunione Cattedrale Su ali d’aquila; “Natività ecologica” la II Comunione Cattedrale Con Gesù … tanti acini un solo grappolo; “Presepe fiorito” la II Cresima Cattedrale Cercatori di Verità; “E’ Natale in tutto il mondo” la Scuola Infanzia Suor Claudia De Angelis Siamo tanti colori nelle mani di Dio; “Un presepe solidale” di A piccoli passi Noi piccoli artisti; “Fantasia di Natale” la classe III A San Bartolomeo IC I Natale in amicizia e i Fab Four. Il 6 gennaio presso la Sala delle Trifore ci sarà la consegna dei diplomi di partecipazione. Il Concorso è nato in ricordo della compianta artista Donatella Gismondi, su iniziativa di sua figlia Valentina Simionato e a cura di Donatella Magliocchetti.

Anna Ammanniti