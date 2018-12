Anagni – Legambiente presente all’importante tavolo tecnico sul Sin Valle del Sacco

Si è svolta giovedì scorso presso la sede dell’amministrazione provinciale, una riunione per discutere del Sin Valle del Sacco.

Tra le associazioni presenti all’incontro il circolo Legambiente di Anagni con il presidente Rita Ambrosino. La riunione del Coordinamento dei Sindaci della Valle del Sacco, ha visto la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, dott. Tullio Berlenghi, ed altri funzionari competenti per il SIN, la Regione Lazio, con il dott. Eugenio Monaco, responsabile delle Bonifiche, e molte amministrazioni Comunali della Valle del Sacco (ricordiamo, tra le altre, Frosinone, Colleferro, Paliano, Morolo, Ferentino, Patrica, Ceccano, Ceprano, Pastena), molte associazioni di cittadini.

L’incontro è stato convocato per discutere dei seguenti punti principali:

– il dott. Monaco ha ripercorso la storia del SIN, con i vari passaggi che hanno portato all’attuale perimetrazione, formalizzata con D.M. 22/11/2016 e ha comunicato che sono disponibili 53.6 milioni di Euro per le bonifiche, così ripartiti:

-10 milioni di Euro stanziati dalla Legge 208/2015;

-11 milioni di Euro residuo gestione commissariale del SIN;

-16,3 milioni dai fondi comunitari assegnati alla Regione Lazio

-16,3 milioni di Euro di fondi comunitari assegnati al MATTM

– il dott Berlenghi conferma l’impegno del Ministero a condividere con le amministrazioni e le associazioni di cittadini la bozza dell’Accordo di Programma per i primi interventi urgenti di bonifica, come individuati da ISPRA sulla base della documentazione fornita dalle amministrazioni; l’obiettivo è di formalizzare e rendere effettivo l’accordo di programma entro la fine di Gennaio 2019. Per il comune di Anagni l’intervento individuato come prioritario è la bonifica dell’area della Ex Polveriera.

– l’ing. Elisa Guerriero, assessore ambiente del comune di Ceprano, a nome del Tavolo di Sindaci, ha sollecitato il Ministero per la approvazione del Protocollo per gli interventi edilizi e di altra natura ricadenti nel perimetro del SIN, di estremo interesse per cittadini ed imprese. Il MATTM si impegna a emanarlo entro fine gennaio 2019, seguito entro la metà dell’anno dall’altrettanto fondamentale normativa per la caratterizzazione delle aree agricole.

“Come associazione, continueremo a seguire le iniziative del Tavolo dei Sindaci per l’ambiente per la Valle del Sacco, che riconosciamo come l’unico serio tavolo di confronto tra le amministrazioni locali e le istituzioni superiori. La battaglia per la bonifica della valle deve essere caratterizzata dal perseguimento del bene comune, a prescindere dal colore politico delle diverse amministrazioni.”

Anna Ammanniti