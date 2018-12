Anagni – Installato il defibrillatore acquistato in memoria di nonno Gaetano (video)

Grazie alla installazione del defibrillatore acquistato con il contributo degli amici della famiglia Modica, Anagni merita la denominazione di “città cardioprotetta”.

Sabato pomeriggio le quattro splendide figlie di Gaetano (Alessandra, Deborah, Giovanna e Roberta) hanno tolto il drappo che copriva il defibrillatore collocato all’esterno della pasticceria Golose Follie, ad Osteria della Fontana. Assieme a loro ed ai sette nipoti di Gaetano, i volontari dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) anagnina, e ben tre consiglieri delegati (Danilo Tuffi, Valentina Cicconi e Pierino Naretti) in rappresentanza dell’amministrazione cittadina.

La raccolta di fondi per l’acquisto dell’importante apparecchio salvavita, è stata organizzata e seguita dai ragazzi dell’ANC, assistiti dal Centro di Formazione Istruttori BLSD dell’associazione Oliver Operatori Laici Italiani Vita e Rianimazione, presente con il presidente nazionale dott.ssa Mirella Onairda. Tra gli intervenuti il sig. Paolo Testani formatore nazionale istruttori CDF Oliver Salvamento Agency e l’istruttore capo BLSD Oliver Ing. Maila Pennesi; oltre ai volontari della delegazione ZiPaolo Team associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Roma San Cesareo. Presente anche il dott. Antonio Necci, di una locale associazione di medici che lottano per la salute ed il territorio.

Un plauso unanime all’impegno dell’ANC e per il lavoro svolto a favore dei cittadini; grazie a loro più di un defibrillatore è stato acquistato e messo a disposizione della città. Ad Anagni vi sono più apparecchi montati e nella disponibilità di tutti. “Presto procederemo alla compilazione di una mappa che indichi la posizione dei defibrillatori ed il numero di telefono di chi è abilitato ad utilizzarli – dichiarava Danilo Tuffi assieme a Cicconi e Naretti – grazie a questi bravi cittadini, alla famiglia Modica ed altri, Anagni potrà fregiarsi a ragione del titolo di città cardio protetta”. Con i docenti dell’ANC è stata già concordata la data del 28 gennaio 2019 per effettuare formazione all’utilizzo e certificazione abilitativa a defibrillare da parte della centrale ARES 118 Lazio. Per info ed iscrizioni contattare il numero 339 4999738 segretario associazione nazionale carabinieri Anagni Marco Pastorelli.

Jackal